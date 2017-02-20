Ольга Кормухина - обладательница национальной музыкальной премии "Овация" и титула "Лучший голос России", победительница телевизионного конкурса "Две Звезды" на Первом.



Уникальный голос, оригинальная подача и тонкое чутье музыканта с большой буквы вызывают глубокое уважение у публики. Слушатели с невероятным восторгом принимают Ольгу Кормухину за то, что она максимально честна перед своим зрителем, выступает с полной отдачей и только живьём. На каждом концерте она настоящая, не пытающаяся вписаться в какой-либо формат - она вне возраста и вне моды.

Алексей Белов - мультиинструменталист, композитор, лидер легендарной группы "Парк Горького", автор большинства новых песен Ольги Кормухиной.

Ольга Кормухина и Алексей Белов представят совместную концертную программу, в которой исполнят свои лучшие сольные композиции, дуэты, легендарные хиты группы "Парк Горького", успевшие завоевать любовь миллионов слушателей, а также мировые хиты.

Ольга Кормухина и Алексей Белов никогда не раскрывают всех секретов своего концерта, но обещают, что для зрителя это станет, пожалуй, самым ярким событием за последнее время!

Концерт Ольги Кормухиной и Алексея Белова - это большое событие для всех, кто понимает и ценит по-настоящему качественную музыку.