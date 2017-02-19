Молодую семью задели не только слова, но и действия медиков во время и после родов. Возможо, именно из-за халатности врачей у ребенка возникли осложнения. Отец малыша Алексей (имя изменено) считает, что врачи могли гораздо быстрее оказать новорожденному всю необходимую помощь, а не тянуть с его переводом в Детскую клиническую университетскую больницу.

В данный момент родители ребенка готовят к подаче жалобу в Инспекцию здравоохранения. А Елгавская больница, разумеется, настаивает на том, что ее оборудование и персонал соответствуют всем возможным требованиям. Конкретный случай медики комментировать отказываются, ссылаясь на закон.

Тем временем, свою версию событий январской ночи рассказывает муж роженицы:

"Врачи провели первичный осмотр, сказали, что нужно еще подождать, и отвели нас в палату. "У жены уже были схватки. Она начала кричать, но тут пришла медсестра, и в грубой форме попросила прекратить шум, "потому что все спят". К нам периодически заглядывал медперсонал, но никаких дальнейших действий никто не проводил. Часов в пять утра жене поставили систему, чтобы начать стимуляцию родов, но после этого врач опять быстренько удалился из палаты. Около семи утра жена опять начала кричать, потому что боль была уже невыносимой, и тогда ей подключили аппарат, чтобы посмотреть, как себя чувствует малыш.

Прибежала доктор X (ФИО не публикуется по этическим соображениям) и начала возмущаться: "Что ты тут орешь?!" Жена ответила, что ей больно. На что доктор возразила, что, мол, "ничего там еще не происходит". Тем временем, роженица, изнывая от боли, буквально молила, чтобы кто-нибудь ее осмотрел. Доктор все же провела осмотр, а затем выбежала из палаты со словами "ты рожаешь". Меня выгнали в коридор, начали созывать остальной персонал. В соседней палате рожала какая-то женщина, но медики от нее тоже побежали к моей жене".

Если рожать не умеешь - хоть каплю молока нацеди

"В 7:37 на свет появился мой сын. Я стоял в коридоре и ничего не слышал. На мои вопросы все входящие и выходящие из палаты жены только отмахивались, говоря "подожди." Только спустя полтора часа я вообще узнал о том, что все уже произошло. Оказалось, во время родов врачам пришлось четыре раза применить вакуум, чтобы ребенка "высосать" наружу. А еще два раза огромного размера медсестры ложились жене на живот "для дополнительной стимуляции".

Ребенка после родов увезли в другое отделение и положили в инкубатор, а нам с женой никто так ничего и не сказал. Только неонатолог Y (ФИО не публикуется по этическим соображениям) наорал на жену: "Если рожать не умеешь, то хоть каплю молока нацеди!". Мы переглянулись между собой, и даже смутились от подобной фразы. Этот же врач потом сказал, что из-за "своего неумения рожать" жена почти задушила ребенка, и вакуум им обоим никакого вреда не нанес", - вспоминает Алексей.

По словам мужчины, вплоть до часу дня никто ни ему, ни молодой маме ничего о состоянии ребенка не сообщал, и только тогда он решил "поднять шум". Правда, это тоже не особо помогло. Детский врач начал называть какие-то критерии, по которым оценивают младенцев при рождении. У малыша были судороги, и родители попросили, чтобы его перевезли в Ригу, на что врач с пренебрежением ответил: "Что вы там возомнили. У каждого города - своя больница, и Рига не может принять всех, кому это вздумается."

Елгавские медики до последнего тянули с подключением рижских коллег, и только ближе к 16 часам за нами приехала машина со специальным аппаратом, в который положили моего сына. Жена осталась в Елгаве, а я поехал вместе с малышом. Через час мы прибыли в рижскую больницу. Там ребенка ввели в искусственную кому. По словам врачей, он находился под воздействием морфия, и в этом аппарате специально поддерживалась низкая температура его тела - около 33,2 градусов.

"Я каждый день ездил из Елгавы в Ригу, но врачи в Детской клинической университетской больнице ложных надежд не давали. Хотя и не драматизировали. Только говорили: "Молитесь". Я очень благодарен рижским медикам, которые все мне объясняли, и интересовались деталями произошедшего во время родов. Мой сын провел в реанимации неделю, а затем еще неделю лежал в обычном отделении. Врачи, как и мы, надеются, что все будет хорошо, но последствия таких родов предугадать невозможно. Теперь нам предстоит консультация невролога", - рассказывает Алексей.

Почему врачи не выполняют свои обязанности

Делясь неприятным опытом, отец малыша указывает на многие моменты, которых можно было бы избежать, если бы медперсонал действительно соответствовал требованиям, а услуги оказывались на должном уровне.

"Во-первых, такое грубое отношение к пациентам со стороны медиков не является допустимым. Не умеет рожать! Это наш второй ребенок, которого мы очень, очень ждали. Единственное отличие от первых родов заключалось в том, что тогда у нас был оформлен контракт с акушеркой. А сейчас мы просто приехали рожать. На мой взгляд, такую практику вообще следует отменить. Это чистой воды коррупция. С договором тебе тут готовы и носки постирать, а без него все вот так, как было у нас. Но врачи же приходят на работу, получают за нее зарплату! Почему они не выполняют свои обязанности?!", - сокрушается Алексей.

Мужчина также указывает, что если больница применяет при родах вакуум, то у нее должны имеются и средства, способные ликвидировать последствия, которые могут возникнуть при использовании этого метода.

"Кроме того, жене вообще следовало сделать кесарево из-за ее миниатюрной фигуры, потому что ребенок был довольно большим - весил почти 4 кг. И многие осложнения можно было предвидеть уже на начальной стадии родов. Еще один момент, который мы на себе ощутили - роды начались около восьми утра, когда в больнице происходит пересменка.

Возможно, наша доктор X спешила домой к своим детям, но почему мне, моей семье, родственникам, друзьям, которые нам сопереживали, нужно было страдать из-за того, что один человек куда-то спешит? Как во все предыдущие посещения данной больницы, так и в этот раз у меня складывалось четкое ощущение, что здесь всех заботят только деньги. Мы с женой до сих пор не может все это психологически пережить. Сколько еще детей пострадает? Именно поэтому мы решили не только рассказать всем о своем опыте, но и подать жалобы в соответствующие инстанции", - говорит Алексей.

Больница: родов становится больше, значит все в порядке

Мы попросили администрацию Елгавской больницы дать комментарий относительно ситуации, и получили ответ:

"Родильное отделение Елгавской больницы отвечает всем правилам МК об обязательных требованиях к медицинским учреждениям. Это означает, что оснащение родильного отделения, применяемые больницей лечебные методы и профессиональный уровень ее медперсонала соответствует государственным стандартам. Данное соответствие регулярно контролируется Инспекцией здравоохранения.

Отметим, за последние три года в Елгавской больнице возросло количество родов. (В 2013 году - 861, а в 2016 году - 1082), что свидетельствует о благоприятном рабочем стиле, отношении к пациентам и атмосфере медучреждения.

Чтобы обосновать и прокомментировать действия медиков и примененные ими в конкретном случае лечебные методы, необходима более подробная информация, которую нельзя распространять в публичном пространстве (отсылка к закону "О защите данных физических лиц").

Все случаи стимуляции родов рассматриваются Елгавской больницей в определенном порядке. Кроме того, мы всегда интересуемся самочувствием детей, перевезенных в другие медучреждения, и данный случай не стал исключением. Вчера (9 февраля) мы выяснили, что состояние вашего ребенка стабильно. Также отметим, что всегда призываем сначала все вопросы задавать в больнице, где свое профессиональное мнение могут выразить сразу все персоны, вовлеченные в конкретный лечебный процесс".

О малыше мы поинтересовались и в Детской клинической университетской больнице, но ее представитель Вита Штейна лишь подтвердила, что маленький пациент проходит лечение у них, однако все тот же закон "О защите данных физических лиц" запрещает ей давать более подробную информацию.

В то же время Штейна объяснила, что аппараты для поддержания пониженной температуры тела у детей являются дорогими, а случаи, когда их приходится применять, происходят крайне редко, поэтому приобретение такого оборудования для каждой отдельной больницы не является целесообразным. Более того - подобного аппарата нет и в самой Детской больнице. Но они имеются у Специализированного Центра неотложной медицинской помощи, которая, в случае необходимости, и выезжает к пациентам, как, вероятнее всего, было и в этой ситуации.

Инструкция предусматривает, что в подобных случаях необходимая помощь должна быть оказана пациенту в течении шести часов, поэтому все правила можно считать выполненными. Правда, Штейна подтверждает, что проблемы в таких ситуациях нередко возникают из-за сложностей в коммуникации, поэтому Детская клиническая университетская больница актуализирует вопрос о том, как улучшить общение между медиками и родителями пациентов, чтобы уменьшить количество возможных разногласий.