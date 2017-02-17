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Названы лучшие водители автобусов в 2016 году (+ фото)

novaja.lv 17.02.2017. 16:45   Печатать
В пятницу ООО Jelgavas autobusu parks чествовало водителей автобусов по итогам работы за 2016 год. Лучшим водителем прошлого года на городских автобусных маршрутах уже второй год подряд признан Андрей Свикис, а на региональных маршрутах лучшим шофером признан Вадим Заровский.

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Второе место по итогам работы в прошлом году на городских маршрутах заняла Наталья Рахова, а третье - Агрис Шперс. На региональных маршрутах второе место у Раймонда Селецкиса, третье -у Раймонда Муканса.
Из всех получивших награды водителей Р.Селецкис - единственный, кто попал на пьедествл почета четвертый год подряд.


На церемонии награждения лучших водителей автобусов поздравил и мэр города Андрис Равиньш, отметив, что они показывают хороший пример остальным участникам движения. «Для меня большая честь поздравить шоферов, выполнявших свою работу на самом высоком уровне. Наша обязанность - служить жителям Елгавы и делать это по возможности лучше. Потому надо продолжать развиваться и приспосабливаться к современным требованиям, совершенствуя знания и умения», - сказал мэр.


Лучшие водители автобусов года оценивались по нескольким критериям: соблюдение правил внутреннего порядка, добросовестное выполнение правил эксплуатации автобусов, соблюдение графика движения, наличие/отсутствие жалоб и благодарностей. Отдельно оценивались лучшие водители каждого месяца.


Лучшие водители автобусов на городских маршрутах в 2016 году в среднем каждый наездили за рулем по 40-45 тысяч километров и перевезли до 70 тысяч пассажиров. На региональных маршрутах, соответственно, - по 65-75 тысяч километров и перевезли до 30 тысяч пассажиров.


На церемонии награждения лучшие водители получили специальные значки, которые будут прикреплены к форменной одежды, чтобы пассажиры могли отличить лучших водителей автобусов. Водителям также вручили благодарственные грамоты Елгавской городской думы, цветы и памятные подарки.

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