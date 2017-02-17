Второе место по итогам работы в прошлом году на городских маршрутах заняла Наталья Рахова, а третье - Агрис Шперс. На региональных маршрутах второе место у Раймонда Селецкиса, третье -у Раймонда Муканса.

Из всех получивших награды водителей Р.Селецкис - единственный, кто попал на пьедествл почета четвертый год подряд.



На церемонии награждения лучших водителей автобусов поздравил и мэр города Андрис Равиньш, отметив, что они показывают хороший пример остальным участникам движения. «Для меня большая честь поздравить шоферов, выполнявших свою работу на самом высоком уровне. Наша обязанность - служить жителям Елгавы и делать это по возможности лучше. Потому надо продолжать развиваться и приспосабливаться к современным требованиям, совершенствуя знания и умения», - сказал мэр.



Лучшие водители автобусов года оценивались по нескольким критериям: соблюдение правил внутреннего порядка, добросовестное выполнение правил эксплуатации автобусов, соблюдение графика движения, наличие/отсутствие жалоб и благодарностей. Отдельно оценивались лучшие водители каждого месяца.



Лучшие водители автобусов на городских маршрутах в 2016 году в среднем каждый наездили за рулем по 40-45 тысяч километров и перевезли до 70 тысяч пассажиров. На региональных маршрутах, соответственно, - по 65-75 тысяч километров и перевезли до 30 тысяч пассажиров.



На церемонии награждения лучшие водители получили специальные значки, которые будут прикреплены к форменной одежды, чтобы пассажиры могли отличить лучших водителей автобусов. Водителям также вручили благодарственные грамоты Елгавской городской думы, цветы и памятные подарки.