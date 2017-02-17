 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Первый платеж по налогу на недвижимость нужно сделать до 31 марта

www.jelgava.lv 17.02.2017. 13:08   Печатать
Елгавское самоуправление выслало жителям извещение о необходимости заплатить налог на недвижимость за 2017 год. Первый платеж нужно сделать до 31 марта.

Всего в этом году выслано 33 825 извещений о налоге на землю и постройки, 5557 из них - на электронную почту. Если в ближайшие дни налогоплательщик не получит извещения, ему следует обратиться в Финансовый отдел самоуправления.

Налог на недвижимость рассчитывают на год, платеж разделен на четыре части, установленные даты платежа: 31 марта, 15 мая, 15 августа и 15 ноября.

 

Налог можно платить по частям в указанные даты или за один раз, заплатив всю сумму до 31 марта. Если платеж задерживается, налогоплательщику будет рассчитан штраф в размере 0,05% от основной суммы за каждый просроченный день.

 

Заплатить налог можно в расчетных пунктах Управления недвижимого имущества (NĪP), в банке и интернет банке, внимательно проверив все реквизиты, а также в назначении платежа точно указав персональный номер счета плательщика, адрес имущества или кадастровый номер. Удобнее всего рассчитаться, воспользовавшись услугой порталов www.epakalpojumi.lv или www.latvija.lv.

 

Отметим, что на портале www.epakalpojumi.lv в разделе «недвижимость» можно подключить услугу напоминания о приближении срока оплаты налога на недвижимость по электронной почте или в виде SMS на мобильный телефон.

Вопросы о налоге можно задать специалистам Финансового отдела Елгавской городской думы (улица Лиела 11) в 106, 107 и 108 кабинетах или по телефонам 63005589, 63005491, 63005596, 63005550.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Февраль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Февраль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā