Всего в этом году выслано 33 825 извещений о налоге на землю и постройки, 5557 из них - на электронную почту. Если в ближайшие дни налогоплательщик не получит извещения, ему следует обратиться в Финансовый отдел самоуправления.



Налог на недвижимость рассчитывают на год, платеж разделен на четыре части, установленные даты платежа: 31 марта, 15 мая, 15 августа и 15 ноября.

Налог можно платить по частям в указанные даты или за один раз, заплатив всю сумму до 31 марта. Если платеж задерживается, налогоплательщику будет рассчитан штраф в размере 0,05% от основной суммы за каждый просроченный день.

Заплатить налог можно в расчетных пунктах Управления недвижимого имущества (NĪP), в банке и интернет банке, внимательно проверив все реквизиты, а также в назначении платежа точно указав персональный номер счета плательщика, адрес имущества или кадастровый номер. Удобнее всего рассчитаться, воспользовавшись услугой порталов www.epakalpojumi.lv или www.latvija.lv.

Отметим, что на портале www.epakalpojumi.lv в разделе «недвижимость» можно подключить услугу напоминания о приближении срока оплаты налога на недвижимость по электронной почте или в виде SMS на мобильный телефон.

Вопросы о налоге можно задать специалистам Финансового отдела Елгавской городской думы (улица Лиела 11) в 106, 107 и 108 кабинетах или по телефонам 63005589, 63005491, 63005596, 63005550.