Заявки на участие в конкурсе подали 200 латвийских предприятий. В финал прошли 59 предприятий, в том числе 24 предприятия общественного питания, 15 торговых предприятий, 15 аптек, три гостевых дома и гостиницы, а также две автозаправочные станции.

Победителями признаны 38 предприятий, а дипломы лауреата получили 14. Главного приза удостоились шесть предприятий, в том числе ООО Viktorija B, которое достигло высоких результатов во всех категориях. Особого внимания жюри удостоился Чайный домик Silva на острове Паста.

Отметим, что в числе победителей есть и два предприятия Елгавского края - ООО Pūteļi из Залениекской волости и гостевой дом Aitiņlauvas (ООО Aitiņlauvas Divi ) Валгундской волости.



В этом году конкурс проводился уже в 20-й раз. C его результатами можно ознакомиться ниже, в присоединенном файле.