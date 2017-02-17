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Главный приз конкурса «Лучший торговец 2016» получила Silva

novaja.lv 17.02.2017. 12:45   Печатать
В зале заседаний Рижской думы были награждены участники конкурса "Лучший торговец Латвии 2016". Среди получивших главный приз - елгавское предприятие  ООО Viktorija B, известное елгавчанам как  бистро и кондитерская ‘'Silva''.
 

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Заявки на участие в конкурсе подали 200 латвийских предприятий. В финал прошли 59 предприятий, в том числе 24 предприятия общественного питания, 15 торговых предприятий, 15 аптек, три гостевых дома и гостиницы, а также две автозаправочные станции.

 

Победителями признаны 38 предприятий, а дипломы лауреата получили 14. Главного приза удостоились шесть предприятий, в том числе ООО Viktorija B, которое достигло высоких результатов во всех категориях. Особого внимания жюри удостоился Чайный домик Silva на острове Паста.

 

Отметим, что в числе победителей есть и два предприятия Елгавского края - ООО Pūteļi из Залениекской волости и гостевой дом Aitiņlauvas (ООО Aitiņlauvas Divi ) Валгундской волости.


В этом году конкурс проводился уже в 20-й раз. C его результатами можно ознакомиться ниже, в присоединенном файле.

Присоединённые файлы:
Результаты конкурса "Лучший торговец Латвии 2016":загрузить
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