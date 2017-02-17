Проводится 3D -сканирование конструкций в полном объеме, чтобы получить данные о возможных отклонениях конструкций по горизонтали и вертикали и возможных деформациях.



«Хотим обратить внимание, что технология сканирования, применяемая привлеченными экспертами из ООО Ābele privātbūve, уникальна, и предприятие является самым крупнейшим поставщиком этой услуги во всей Балтии. ООО Ābele privātbūve - предприятие, ведущее строительный надзор, инъектирование трещин в кирпичных и железобетонных конструкциях, 3D -сканирование, геофизические исследования с помощью георадара. Работы будут завершены и результаты обследования переданы заказчику и Госбюро по контролю за строительством до 10 марта 2017 года. Тогда мы сможем более детальную информацию предоставить и общественности», - сообщает специалист по маркетингу и связям ООО MARNO J Эвия Спрукста -Межроза.



Напомним, что эксперты Госбюро по контролю за строительством после инцидента с «отлетанием» плитки признали здание «Пассажа» безопасным для эксплуатации, но дали указание владельцу здания ООО MARNO J сделать дополнительное обследование. Это обследование, как отметила Эвия Спрукста -Межроза, ООО MARNO J проводит за собственные средства.