 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

В «Городском пассаже» обследуют несущие конструкции

novaja.lv 17.02.2017. 10:59   Печатать
Предприятие MARNO J информирует, что в «Городском пассаже», в связи с указаниями Государственного бюро по надзору за строительством о дополнительном обследовании здания, в настоящее время в сотрудничестве с ООО Ābele privātbūve ведутся проверки несущих конструкций здания, чтобы выяснить причину «отлетания» плитки на 2-м этаже

Смотреть фото (1)

Проводится 3D -сканирование конструкций в полном объеме, чтобы получить данные о возможных отклонениях конструкций по горизонтали и вертикали и возможных деформациях.


«Хотим обратить внимание, что технология сканирования, применяемая привлеченными экспертами из ООО Ābele privātbūve, уникальна, и предприятие является самым крупнейшим поставщиком этой услуги во всей Балтии. ООО Ābele privātbūve - предприятие, ведущее строительный надзор, инъектирование трещин в кирпичных и железобетонных конструкциях, 3D -сканирование, геофизические исследования с помощью георадара. Работы будут завершены и результаты обследования переданы заказчику и Госбюро по контролю за строительством до 10 марта 2017 года. Тогда мы сможем более детальную информацию предоставить и общественности», - сообщает специалист по маркетингу и связям ООО MARNO J Эвия Спрукста -Межроза.


Напомним, что эксперты Госбюро по контролю за строительством после инцидента с «отлетанием» плитки признали здание «Пассажа» безопасным для эксплуатации, но дали указание владельцу здания ООО MARNO J сделать дополнительное обследование. Это обследование, как отметила Эвия Спрукста -Межроза, ООО MARNO J проводит за собственные средства.

Расположить последовательности

Комментарии:

17.02.2017. 11:54:06
У них опять двери клинило и эскалатор не работал. "Все в порядке"

Добавить комментарий

События
Все события
back Февраль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Февраль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā