Представитель полиции самоуправления Айра Димпере, ссылаясь на информацию пожарных, пояснила, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в обогреваемом сиденье с правой стороны. Спасатели пожар потушили. 30-летняя хозяйка авто связалась со знакомыми, чтобы отогнать поврежденный автомобиль в гараж, так как после пожара дверь не запиралась



Надо отметить, что 8 февраля во второй половине дня пожарные тушили легковой автомобиль, загоревшийся на перекрестке улиц Паста и Зиргу. Там тоже была озвучена версия о коротком замыкании электропроводки.