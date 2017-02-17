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На улице Атмодас горел автомобиль

novaja.lv 17.02.2017. 10:32   Печатать
В ночь на пятницу, около 1.30, пожарные и сотрудники полиции самоуправления получили вызов на ул.Атмодас, 88, где во дворе загорелся легковой автомобиль Nisan Primera. Горел салон на площади 0,5 кв.м

Представитель полиции самоуправления Айра Димпере, ссылаясь на информацию пожарных, пояснила, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в обогреваемом сиденье с правой стороны. Спасатели пожар потушили. 30-летняя хозяйка авто связалась со знакомыми, чтобы отогнать поврежденный автомобиль в гараж, так как после пожара дверь не запиралась


Надо отметить, что 8 февраля во второй половине дня пожарные тушили легковой автомобиль, загоревшийся на перекрестке улиц Паста и Зиргу. Там тоже была озвучена версия о коротком замыкании электропроводки.

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