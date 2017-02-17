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Ужесточится система доступа к интернет-банкам

www.lsm.lv 17.02.2017. 08:55   Печатать
С 1 апреля меняется порядок доступа к интернет-банкам. Все кредитные учреждения вводят новые, более сложные формы идентификации клиентов. Некоторые банки и вовсе отказываются от кодовых карт. Чтобы не оказалось, что с апреля перечислить деньги через интернет-банк невозможно, клиентам советуют заранее выяснить, как их коснутся изменения, сообщает LTV7 в передаче «Сегодня вечером».

Банк Nordea от кодовых карточек решил отказаться полностью. И предложил своим клиентам для перечислений в интернет-банке использовать приложение для смартфонов. Причем скачать ее можно уже сейчас.

 

«Это удобно и не надо думать, где кодовая карточка - есть ли она с собой. Те, кто не используют телефон - могут использовать кодовые калькуляторы, которые мы сделали более удобными. И там есть информация о том, что в конкретный момент клиент должен делать, чтобы зайти в электронный банк и использовать его услуги», - сообщил глава отдела развития цифровых услуг Nordea Янис Паксис.

 

Мобильным приложением смогут воспользоваться и клиенты других банков. Также некоторые банки используют для входа в интернет-систему уникальную электронную подпись. Однако у большинства кредитных учреждений, в отличие от Nordea, сохранятся и кодовые карты. Только в дополнение к ним планируется использовать также SMS-код, который клиенты будут получать на телефон.

 

«Клиент делает платеж от кодовой карточки и в этот момент мы его просим ввести код, который был отправлен на мобильный телефон. Нужно, чтобы клиент этот телефон подтвердил и банк знал, что это тот самый телефон. Это можно сделать при помощи кодовой карточки до 31 марта», - объяснил глава управления цифрового развития в Балтии при Swedbank Дмитрий Шершен.

 

В некоторых банках можно будет перечислять деньги и по старой системе - при помощи одной карты кодов, но только если сумма платежа не превышает тридцать евро и деньги перечисляются на счет, из т.н. «белого списка», который клиент составит заранее. Это могут быть коммунальные платежи или к примеру, родственники владельца счета.

«Мы призываем клиентов поинтересоваться в своих банках насчет изменений с первого апреля, чтобы все не произошло, как всегда, в последний момент - 31 марта. Лучше сделать это заблаговременно», - сообщила глава Ассоциации коммерческих банков Санда Лиепиня.

 

Хотя интернет-банком в телефоне пользуются пока 15% клиентов, будущее все же за мобильными приложениями - считают в банках.

Расположить последовательности

Комментарии:

Дятел 17.02.2017. 11:57:59
Дебилизм. Опять показали жирный кукиш пенсионерам и малоимущим. Пожилые люди ( и то не все) едва научились пользоваться интернет-банком, как их опять загнали в угол. Мобильники то у них простые, кнопочные. Какие там приложения. И у малоимущих в большинстве дорогих смартфонов нет. Остается менять банк на тот, где эти приложения не понадобятся.
пенсионерка 17.02.2017. 09:59:05
Менять банк где попроще все иначе труба.

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