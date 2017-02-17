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Циклоны принесут ненастную погоду

novaja.lv 17.02.2017. 08:46   Печатать
В предстоящие выходные погода резко испортится. Череда циклонов принесет в Латвию ненастную погоду - с обильными осадками в виде дождя и мокрого снега и сильным порывистым ветром. Днем температура воздуха будет держаться в пределах +3+4 градуса, ночью - от минус 3 до +3 градусов.

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По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 17 февраля, в Елгаве ожидается пасмурная погода, временами пройдет небольшой дождь. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-5 м/сек, воздух прогреется до +4 градусов.

 

В ночь на субботу сгустится туман, столбик термометра опустится до нулевой отметки, к утру местами, где небо прояснится, подморозит до минус 2 -3 градусов. Субботний день обещает быть солнечным и по-весеннему теплым: воздух прогреется до +4+5 градусов. Однако вечером небо постепенно затянется тучами, начнет усиливаться юго-западный ветер и к утру воскресенья действие циклона охватит всю территорию страны.

 

В воскресенье днем скорость ветра достигнет 14-16 м/сек, на западном побережье страны - 17-18 м/сек. Столбик термометра поднимется до отметки +3+4 градуса. Временами ожидается дождь, а в восточных районах страны, где в первой половине дня будет на несколько градусов холоднее - и мокрый снег. В ночь на понедельник, когда ветер утихнет и похолодает до -1+2 градусов, мокрый снег возможен и в центральных районах страны.

 

Первый день новой рабочей недели по всей Латвии ожидается ветренным и сырым: в зависимости от колебания температур мокрый снег будет чередоваться с дождем. . Во вторник днем синоптики прогнозируют очередное усиление западного ветра до 13-15 м/сек. Хотя небо временами будет проясняться, местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночь на среду подморозит до -2-5 градусов, в восточных районах страны - до минус 7 градусов. Днем же потеплеет до +3 градусов, но при этом синоптики обещают порывистый ветер и снег с переходом в дождь.

 

Согласно нынешним прогнозам, самым ветренным и ненастным на следующей неделе может стать четверг и ночь на пятницу, когда скорость ветра усилится до 17-22 м/сек.

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