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В «НГ» от 17 февраля читайте: ««Тени» знакомятся с профессиями в самоуправлении и в городе», «Айгар Струпулис: «Я действовал по совести»»

Редакция "Новой газеты" 16.02.2017. 16:00   Печатать
Более 180 учащихся, 15 февраля были «тенями» специалистов в различных учреждениях, в том числе в Елгавской думе. В целом заявки на участие в Дне теней в Елгаве поступили от учащихся 29 школ, в том числе из других регионов. К примеру, Ригу в Елгаве представляли учащиеся из пяти школ. Почти весь день они ни на шаг не отходили от представителей выбранных профессий - больше всего «теней» было у политиков, врачей, стражей закона и специалистов инженерных наук.

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На открытии Дней теней в Елгаве к школьникам, которые решили понаблюдать за представителями различных профессий в нашем городе, обратился мэр города Андрис Равиньш. Он отметил, что такое мероприятие - хороший способ получить знания о профессии, понять ее цели и специфику. «Выполнять работу, которая не нравится, - это самое большое мучение в жизни, поэтому желаю вам быть отзывчивыми, но и требовательными, чтобы удалось найти самую подходящую для себя специальность!», - пожелал старшеклассникам А.Равиньш. «Оттенять» руководство Думы выразили желание 18 старшеклассников, пятеро из которых стали «тенями» мэра города, а остальные - заместителей мэра и исполнительного директора города.


... Школьница Марта вместе с двумя юношами стали «тенями» начальника Елгавского участка Госполиции Татьяны Фландере. «Пока не планирую связывать свою жизнь с этой профессией, лишь использую возможность понаблюдать за работой начальника», - рассказала девушка, которая в Дне теней участвовала впервые. Подробнее о мероприятии читайте в номере газеты.

 

Айгар Струпулис: «Я действовал по совести»
После того как депутат Елгавской краевой думы Айгар Струпулис был пойман на управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, он покинул должность руководителя Елгавского отделения Национального объединения и ряды партии, а также ушел с должности главного специалиста по администрированию налога на недвижимость в Елгавском городском самоуправлении. А.Струпулис отметил, что никто не принуждал его делать столь серьезные шаги, это решение продиктовано его совестью.

 

Автор публикации встретила А.Струпулиса в его сельском доме возле Залениеки. Улыбка на лице была неподдельной, словно ничего не случилось. «Мне многие говорят: 1 февраля для тебя стало черным днем. Я так не думаю. Внутренняя необходимость перемен зрела уже долгое время и случившееся наконец позволило им произойти. Я бы сказал: если уж столько совпадений, значит это судьба», - рассуждает о теперешних ощущениях А.Струпулис.


По его словам, случившееся позволило почувствовать себя очень влиятельной фигурой и за несколько дней стать узнаваемым во всей Латвии: «Если я захотел бы организовать такую рекламную кампанию, вряд ли у меня хватило бы на нее денег...». Полностью статью читайте в номере газеты.

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