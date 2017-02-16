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Грипп понемногу отступает?

Марианна Вагале 16.02.2017. 14:07   Печатать
На прошлой неделе интенсивность распространения гриппа в Латвии уменьшилась на 10,2 %. Снизился уровень заболеваемости и в Елгаве. Во вторую неделю февраля он составлял 533,3 случая на 100 000 жителей.

Больше всего заболевших было среди детей в возрасте от 5 до 14 лет.Так как порог эпидемии еще превышен в 5 раз, карантин в больнице сохраняется.

 

Самый высокий уровень распространения гриппа на прошлой неделе был в Резекне - 890,2 случая на 100 000 жителей. С начала сезона в больницах в связи с гриппом лечились 1060 пациентов: 930 от гриппа и 130 от вызванной гриппом пневмонии. В этом сезоне от осложнений, вызванных гриппом, в Латвии скончались уже 17 человек (средний возраст 81 год).

 

Медики не исключают, что с возвращением сырой и ненастной погоды распространение гриппа вновь может усилиться.

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