Больше всего заболевших было среди детей в возрасте от 5 до 14 лет.Так как порог эпидемии еще превышен в 5 раз, карантин в больнице сохраняется.

Самый высокий уровень распространения гриппа на прошлой неделе был в Резекне - 890,2 случая на 100 000 жителей. С начала сезона в больницах в связи с гриппом лечились 1060 пациентов: 930 от гриппа и 130 от вызванной гриппом пневмонии. В этом сезоне от осложнений, вызванных гриппом, в Латвии скончались уже 17 человек (средний возраст 81 год).

Медики не исключают, что с возвращением сырой и ненастной погоды распространение гриппа вновь может усилиться.