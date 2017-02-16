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Водителей предупреждают о новых ямах на дорогах

Mixnews.lv 16.02.2017. 13:26   Печатать
Во время переменных погодных условий на дорогах с асфальтовым покрытием могут появляться новые выбоины, а также увеличиваться уже существующие, предупреждает Latvijas valsts ceļi. Особенно это касается дорог, которые уже находятся в плохом и в очень плохом состоянии.

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Согласно последним прогнозам метеорологов в ближайшие дни ожидаются заметные перепады температур, ночами столбик термометра будет опускаться ниже нуля, а в дневное время возможны потепления до +5 градусов. Начиная с пятницы по всей стране ожидаются осадки. Такое сочетание погодных условий очень неблагоприятно для асфальтовых дорог и может привести к образованию ям и выбоин.

 

Тающий снег, лед и дождь, через микротрещины в асфальте могут проникать глубоко в конструкцию дорожного покрытия. Когда температура опускается ниже точки замерзания, вода превращается в лед, и тот, расширяясь, увеличивает повреждения асфальта. Это одна из основных причин появления весной ям на дорогах.

 

Чтобы не подвергать себя и других участников дорожного движения рискам, водителей призывают выбирать скорость и стиль вождения, соответствующий погодным условиям. Особую осторожность необходимо соблюдать на мостах и путепроводах и вблизи водоемов.

Расположить последовательности

Комментарии:

Шариков П.П. 16.02.2017. 15:00:46
Елгава = это и есть ЯМА , одна большая яма .
Прикол ... Жена просит туда то и туда то заехать ... не еду .. ибо дорога просто жесть .
Клоуны ! В нормальной стране , вас бы за такие дороги бы ЧЕТВЕРТОВАЛИ , для начала !

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