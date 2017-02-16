Согласно последним прогнозам метеорологов в ближайшие дни ожидаются заметные перепады температур, ночами столбик термометра будет опускаться ниже нуля, а в дневное время возможны потепления до +5 градусов. Начиная с пятницы по всей стране ожидаются осадки. Такое сочетание погодных условий очень неблагоприятно для асфальтовых дорог и может привести к образованию ям и выбоин.

Тающий снег, лед и дождь, через микротрещины в асфальте могут проникать глубоко в конструкцию дорожного покрытия. Когда температура опускается ниже точки замерзания, вода превращается в лед, и тот, расширяясь, увеличивает повреждения асфальта. Это одна из основных причин появления весной ям на дорогах.

Чтобы не подвергать себя и других участников дорожного движения рискам, водителей призывают выбирать скорость и стиль вождения, соответствующий погодным условиям. Особую осторожность необходимо соблюдать на мостах и путепроводах и вблизи водоемов.