Главная задумка реструктуризации - восстановить статус учреждения каждого из филиалов Центра социального ухода и реабилитации. Это означает, что впредь, аналогично как и было до создания Центра, Управление благосостояния краевого самоуправления будет осуществлять контроль за тремя отдельными учреждениями: центрами социального ухода «Элея», «Калнциемс» и «Стальгене».



"Образованный шесть лет назад единый центр социального ухода и реабилитации был создан с целью обеспечить единое предложение социальных услуг во всем Елгавском крае. Фактически эта цель достигнута. В настоящее время самоуправление стремится ввести политику еще более широкой социальной поддержки. С созданием Управления благосостояния под его контролем находятся и Социальная служба, и центры деятельности в волостях, и уже упомянутые учреждения социального ухода. По сути, проведена оптимизация ресурсов, при которой больше ответственности предоставляется самим учреждениям, и таким образом, Управление благосостояния контролирует всю социальную сферу в целом», - поясняет руководитель Управления благосостояния Илзе Бракмане.



Каждый центр социального ухода и реабилитации реализует прежнюю программу длительного и краткосрочного социального ухода и услуг социальной реабилитации. В Стальгене и Калнциеме - социальный уход и реабилитация для совершеннолетних лиц, в Элее - социальные услуги и уход для семей, попавших в кризисную ситуацию, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивая во всех центрах также услуги здравоохранения. Законопроект о реструктуризации еще предстоит утвердить на заседании краевой думы.



Надо добавить, что руководитель Центра социального ухода и реабилитации Елгавского краевого самоуправления Инесе Ковалевска подала заявление об уходе с должности еще в январе, пояснив это личным выбором и отказавшись от подробных комментариев. Центр она возглавила в конце 2011 года, когда он был создан путем объединения трех краевых учреждений социального ухода. Последним рабочим днем И.Ковалевской было 16 февраля. После этой даты, как сообщает краевое самоуправление, командовать работой Центра до его реорганизации будет руководитель Управления благосостояния Илзе Бракмане.