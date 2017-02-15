 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

На ярмарке школьных фирм - от обувного экокрема до сумок для покупок

www.lsm.lv/novaja.lv 15.02.2017. 12:35   Печатать
От детских игрушек и сувениров до экологических кремов для обуви и дизайнерских ламп - такой обширный выбор предложили учебный предприятия школьников на ежегодной елгавской ярмарке «Начало бизнесу». Товары оценивало жюри, которое признало, что за последние годы увеличилось не только желание осуществлять свои идеи, но и понимание процесса предпринимательской деятельности, сообщает TV Spektrs.

Смотреть фото (2)

Первая годовая ярмарка учебных предприятий состоялась в Елгаве шесть лет назад. В ней приняло участие 36 организаций. В этом году на ярмарку заявилось уже 65. За это время поменялись и бизнес-идеи. Больше отдают предпочтение инновационным и практичным в использовании продуктам.

 

«Есть дети, которые какую-то идею копируют и повторяют, но есть и много хороших задумок. Есть дети, которые очень работают над дизайном, над оборудованием стендов. Действительно, есть что оценивать и чему поучиться», - отметила предприниматель Сандра Блумане.

 

Девочки, который шьют экосумки для покупок, признали, что порой сложно найти правильную идею.

«Много идей есть, множество вариантов, но нужно придумать что-то многофункциональное», - объяснила воспитанница елгавской гимназии Спидолы Лайла Жера.

 

О том, чтобы товары были дружественны среде, думали почти все учебные предприятия. Многие изделия изготовлены из дерева, а одна организация предлагает обувь чистить кремом из натуральных материалов.

 

«Мы подумали, что в Латвии актуальна проблема влияния погодных условий на обувь, но аналога экокремов у нас нет. Потому решили - сделаем крем из воска и оливкового масла», - объяснил воспитанник Елгавской средней школы №6 Даниил Стурис.

 

Статистики о том, сколько школьников потом становятся предпринимателями - нет, но члены  жюри отметили, что такой опыт поможет вырастить в молодежи так называемый «ген предпринимателя».

 

«Идея может быть очень тривиальной, но глядя на то, насколько талантлив и понятлив человек, можно создать очень позитивное предприятие. Я здесь встретил множество молодых людей, у которых, может быть, недостает опыта, но очень большой потенциал», - заверил руководитель Елгавского бизнес-инкубатора Никита Казакевич.

 

Первое школьное предприятие было создано в Риге, еще в 1990 году, но на данный момент в латвийских школах работает около тысячи учебных предприятий.

 

Лучшие учебные предприятия на ярмарке, прошедшей 13 февраля в Земгальском региональном центре развития компетенций, были определены в 7 номинациях.

 

Лауреаты примут участие в выставке ‘'Дни предпринимателей в Земгале 2017'', которая пройдет в Елгаве 28 и 29 апреля 2017 года.

 

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Февраль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Февраль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā