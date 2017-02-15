Первая годовая ярмарка учебных предприятий состоялась в Елгаве шесть лет назад. В ней приняло участие 36 организаций. В этом году на ярмарку заявилось уже 65. За это время поменялись и бизнес-идеи. Больше отдают предпочтение инновационным и практичным в использовании продуктам.

«Есть дети, которые какую-то идею копируют и повторяют, но есть и много хороших задумок. Есть дети, которые очень работают над дизайном, над оборудованием стендов. Действительно, есть что оценивать и чему поучиться», - отметила предприниматель Сандра Блумане.

Девочки, который шьют экосумки для покупок, признали, что порой сложно найти правильную идею.

«Много идей есть, множество вариантов, но нужно придумать что-то многофункциональное», - объяснила воспитанница елгавской гимназии Спидолы Лайла Жера.

О том, чтобы товары были дружественны среде, думали почти все учебные предприятия. Многие изделия изготовлены из дерева, а одна организация предлагает обувь чистить кремом из натуральных материалов.

«Мы подумали, что в Латвии актуальна проблема влияния погодных условий на обувь, но аналога экокремов у нас нет. Потому решили - сделаем крем из воска и оливкового масла», - объяснил воспитанник Елгавской средней школы №6 Даниил Стурис.

Статистики о том, сколько школьников потом становятся предпринимателями - нет, но члены жюри отметили, что такой опыт поможет вырастить в молодежи так называемый «ген предпринимателя».

«Идея может быть очень тривиальной, но глядя на то, насколько талантлив и понятлив человек, можно создать очень позитивное предприятие. Я здесь встретил множество молодых людей, у которых, может быть, недостает опыта, но очень большой потенциал», - заверил руководитель Елгавского бизнес-инкубатора Никита Казакевич.

Первое школьное предприятие было создано в Риге, еще в 1990 году, но на данный момент в латвийских школах работает около тысячи учебных предприятий.

Лучшие учебные предприятия на ярмарке, прошедшей 13 февраля в Земгальском региональном центре развития компетенций, были определены в 7 номинациях.

Лауреаты примут участие в выставке ‘'Дни предпринимателей в Земгале 2017'', которая пройдет в Елгаве 28 и 29 апреля 2017 года.

