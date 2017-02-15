Как сообщают организаторы, 26 февраля первая часть празднования Масленицы начнется в 12.00 в актовом зале Елгавской 2-й основной школы, на которой маленьких елгавчан порадует новой программой рижская театральная студия «Потеха» под руководством Владимира Астапенко, а в 13.00 праздник продолжится веселыми играми и вкусными блинами на стадионе возле 2-й основной школы. На мероприятие приглашаются семьи с детьми. Вход на мероприятие бесплатный.

Будет возможность послушать шуточные народные песни, подпевать артистам, поучаствовать в играх, а также отведать блинов, символизирующих яркое солнце, которое делает дни длиннее, светлее и теплее. Масленица уходит, а вместе с нею уходит зима, уступая дорогу весне. Кстати, блины у славян издавна были поминальным блюдом, и потому традицию поедания их на Масленицу можно считать и поминками уходящей зимы.



Одно из традиционных развлечений на масленичной неделе - катание в санях или конной повозке (в зависимости от погоды). Организаторы мероприятия обещают, что и в этом году дети смогут покататься на лошадке, помахав на прощание ручками поднадоевшей зиме.



Каждый день масленичной недели имеет свое название: встреча, заигрыш, лакомка, широкий четверг, тещины вечера, золовкины посиделки. Седьмой, последний день масленицы (сырной седмицы) считается прощеным воскресением, в этот день все люди, готовясь к Великому Посту, просили прощения друг у друга, поминали усопших. В храмах проходят вечерние службы, посвященные чину прощения, когда настоятель просит прощения у прихожан, а прихожане, в свою очередь просят прощения друг у друга, отвечая на просьбу «Бог простит».



По народным традициям в этот день сжигают соломенную куклу, символизирующую чучело зимы. Сжиганием соломенной куклы и завершится празднование Масленицы на стадионе 2-й основной школы. Празднование Масленицы в Елгаве организует Управление общественной интеграции в сотрудничестве со 2-й основной школой, русским и белорусским национальными культурными обществами «Исток « и « Лянок» и молодежным объединением «Волонтеры -Елгаве».

27февраля начнется Великий Пост, а Пасху в этом году православные и староверы, католики и лютеране будут праздновать вместе -16 апреля.