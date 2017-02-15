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В музее Г.Элиаса отметят 99-летие Литвы

novaja.lv 15.02.2017. 09:52   Печатать
18 февраля в 13.00 в Елгавском музее истории и искусств Г.Элиаса состоится уже ставшим традиционным мероприятие, посвященное Дню независимости Литвы.

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На торжественном мероприятии к проживающим в Елгаве литовцам и всем собравшимся с приветствием обратятся мэр города Андрис Равиньш и председатель Елгавского литовского общества «Витис» Альгимантс Бурба. С музыкальными представлениями выступят фольклорный коллектив Dimzēns, ансамбль Добельского литовского общества, а также гости из Литвы - камерный хор Bičiuliai Шяуляйского университета.

 

Мероприятие в честь 99-летия Литвы организует литовское общество «Витис» в сотрудничестве с Управлением общественной интеграции.

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