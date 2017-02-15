Разработку детального планирования инициировали владельцы земельных участков. Правда, самоуправление не указывает, кто именно является хозяевами земли. На территории, где сейчас зеленая зона, планируется построить торговый центр и благоустроить окрестности.



И.Кюсе пояснила, что срок общественного обсуждения детального планирования проекта уже завершился, было проведено и совещание общественного обсуждения детального планирования.



В свою очередь, 27 февраля в Думе будет проведено совещание общественного обсуждения по полученным предложениям жителей и выводам институций, обобщив полученную информацию.