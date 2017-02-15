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Проинформируют о строительстве нового торгового центра

LETA 15.02.2017. 09:00   Печатать
27 февраля в 18.00 в конференц-зале Елгавской городской думы состоится совещание общественного обсуждения по полученным предложениям детального планирования территории ул.Лиела,41а и Добельского шоссе,9, где планируется строить торговый центр, сообщила агентству LETA главный специалист самоуправления по общественным отношениям и маркетингу Илзе Кюсе

Разработку детального планирования инициировали владельцы земельных участков. Правда, самоуправление не указывает, кто именно является хозяевами земли. На территории, где сейчас зеленая зона, планируется построить торговый центр и благоустроить окрестности.


И.Кюсе пояснила, что срок общественного обсуждения детального планирования проекта уже завершился, было проведено и совещание общественного обсуждения детального планирования.


В свою очередь, 27 февраля в Думе будет проведено совещание общественного обсуждения по полученным предложениям жителей и выводам институций, обобщив полученную информацию.

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