В декабре прошлого года Милена Ринкевич заняла 2-е место на чемпионате мира по самбо среди кадетов, Ренар Дронга завоевал 1-е место на чемпионате Латвии и Елгавы по жиму штанги лежа, у Александра Яковлева четыре бронзовые награды на 3-м этапе Кубка мира по зимнему плаванию. В свою очередь, Игорь Пинкевич занял 1-е место на международном турнире по каратэ Baltic funakoshi cup в конкуренции юниоров в дисциплинах ката и кумитэ и 1-е место по кумитэ в группе Open.



За достижения в январе почестей удостоились Милена Ринкевича (1-е место на чемпионате Латвии в группе U-18 и на открытом чемпионате Латвии), Николь Мажгане (2-е место в юношеской группе на международных состязаниях по фигурному катанию Volvo Open Cup), Арина Сомонова (1-е место в юношеской группе на международных состязаниях по фигурному катанию Volvo Open Cup), Ким-Георг Павлов (1-е место в юношеской группе на международных состязаниях по фигурному катанию Volvo Open Cup), Дмитрий Жигунов (четыре золотых медали на 4-м этапе Кубка мира по зимнему плаванию), Иван Бергманис (три золотых медали на 4-м этапе Кубка мира по зимнему плаванию), а также мужская и женская команда по керлингу, завоевавшие 1-е места на чемпионате Латвии.



Спортсмены получили благодарственные грамоты, памятные медали и цветы.