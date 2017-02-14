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Наградили лучших спортсменов декабря и января

www.jelgava.lv 14.02.2017. 17:13   Печатать
Во вторник в Елгавской городской думе поздравили спортсменов, показавших наиболее высокие достижения на соревнованиях в декабре 2016 года и январе 2017 года. Самых высоких результатов елгавские спортсмены добились в самбо, каратэ, фигурном катании и зимнем плавании

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В декабре прошлого года Милена Ринкевич заняла 2-е место на чемпионате мира по самбо среди кадетов, Ренар Дронга завоевал 1-е место на чемпионате Латвии и Елгавы по жиму штанги лежа, у Александра Яковлева четыре бронзовые награды на 3-м этапе Кубка мира по зимнему плаванию. В свою очередь, Игорь Пинкевич занял 1-е место на международном турнире по каратэ Baltic funakoshi cup в конкуренции юниоров в дисциплинах ката и кумитэ и 1-е место по кумитэ в группе Open.


За достижения в январе почестей удостоились Милена Ринкевича (1-е место на чемпионате Латвии в группе U-18 и на открытом чемпионате Латвии), Николь Мажгане (2-е место в юношеской группе на международных состязаниях по фигурному катанию Volvo Open Cup), Арина Сомонова (1-е место в юношеской группе на международных состязаниях по фигурному катанию Volvo Open Cup), Ким-Георг Павлов (1-е место в юношеской группе на международных состязаниях по фигурному катанию Volvo Open Cup), Дмитрий Жигунов (четыре золотых медали на 4-м этапе Кубка мира по зимнему плаванию), Иван Бергманис (три золотых медали на 4-м этапе Кубка мира по зимнему плаванию), а также мужская и женская команда по керлингу, завоевавшие 1-е места на чемпионате Латвии.


Спортсмены получили благодарственные грамоты, памятные медали и цветы.

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Комментарии:

томин 14.02.2017. 18:01:07
Поздравляем Игоря! Молодец!
Дальнейших побед и удачи!

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