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Состоится презентация альтернативного проекта елгавского магазина Depo

novaja.lv 14.02.2017. 14:09   Печатать
Архитектор Ингурд Лаздиньш из-за протестов жителей создал альтернативный проект магазина Depo в Елгаве - его презентация состоится в Елгавском дворце в среду, 15 февраля, в 19.00 в 182-й аудитории, сообщает LETA

Компромиссный проект предполагает повернуть фасад строительного магазина в противоположную сторону. Таким образом, на улицу Лиела будет выходить складская часть, которую скроют зеленым 15-метровым холмом. Там будет находиться терраса со ступеньками, горка для детей и другие парковые элементы.

 

Этот вариант кажется приемлемым множеству опрошенных елгавчан, а также Госинспекции по охране памятников, которая призвала девелопера - компанию Auras centrs - реализовать предложенный Лаздиньшем вариант, а не ранее поданный проект.

 

На презентацию приглашены  представители городского самоуправления, депутаты, а также представители  ООО Auras centrs и ООО Depo DIY, который будет в главным арендатором помещений в DEPO. 

Расположить последовательности

Комментарии:

Придурок 14.02.2017. 18:41:12
Надо же, как Р. ухватилися за большую наживу. Ни как не хочет отказаться, от этой мерзкой затеи, уродовать исторический центр города.
14.02.2017. 14:52:13
а как будет смотреться с вертолета?

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