Компромиссный проект предполагает повернуть фасад строительного магазина в противоположную сторону. Таким образом, на улицу Лиела будет выходить складская часть, которую скроют зеленым 15-метровым холмом. Там будет находиться терраса со ступеньками, горка для детей и другие парковые элементы.

Этот вариант кажется приемлемым множеству опрошенных елгавчан, а также Госинспекции по охране памятников, которая призвала девелопера - компанию Auras centrs - реализовать предложенный Лаздиньшем вариант, а не ранее поданный проект.

На презентацию приглашены представители городского самоуправления, депутаты, а также представители ООО Auras centrs и ООО Depo DIY, который будет в главным арендатором помещений в DEPO.