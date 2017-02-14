Согласно правилам Елгавского городского самоуправления № 16-12 «О содержании домашних животных в Елгаве» от 28 апреля 2016 года, «отлов бродячих или оказавшихся в беспомощном состоянии животных, их доставку в приют для животных, и, если необходимо, эвтаназию, организует учреждение Pilsētsaimniecība (пункт 11)», в свою очередь пункт 12-й правил гласит, что «хозяин домашнего животного может забрать свое животное из приюта, предъявив удостоверение личности, паспорт домашнего животного или удостоверение о вакцинации и при этом покрывает расходы, связанные с отловом животного, размещением и уходом».



Расходы на отлов животного и доставку его в приют для малых животных, находящийся в ведении клинического института ветеринарно-медицинского факультета ЛСУ владелец животного должен возместить учреждению Pilsētsaimniecība согласно полученному счету и в указанный в нем срок.

Информация, размещенная на домашней страничке Pilsētsaimniecība, гласит, что за отлов и доставку в приют взрослой собаки ее владельцу придется заплатить 43,04 евро, щенка (в возрасте до 9 месяцев) - 18,56 евро, взрослого кота (кошки) - 24,20 евро, котенка (до 6 месяцев) - 12,10 евро.



В свою очередь, расходы на кратковременное размещение животного в приюте и уход за ним (если нужно, то и оказание ветпомощи), владелец животного должен возместить Клиническому институту ветеринарно-медицинского факультета ЛСУ согласно прейскуранту приюта.

Если собака не идентифицирована и не зарегистрирована в базе сельскохозяйственных данных, не привита от бешенства, то возврат ее возможен только в ветеринарной клинике ЛСУ в соответствии с прейскурантом. Домашняя страничка приюта для животных, где публикуются и фото отловленных животных: http://www.dzivniekupolicija.lv/lv/vmfpatversme .



С прейскурантом можно ознакомиться здесь .