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Возврат попавшего в приют домашнего питомца обойдется недешево

Марианна Вагале 14.02.2017. 13:56   Печатать
Если сбежавшее домашнее животное было отловлено на улице как бродячее и доставлено в елгавский приют для малых животных на ул.Хелманя, 8, то его возврат обойдется для хозяина в кругленькую сумму: придется возместить расходы на отлов и транспортировку животного учреждению Pilsētsaimniecība, а также оплатить содержание питомца в приюте.

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Согласно правилам Елгавского городского самоуправления № 16-12 «О содержании домашних животных в Елгаве» от 28 апреля 2016 года, «отлов бродячих или оказавшихся в беспомощном состоянии животных, их доставку в приют для животных, и, если необходимо, эвтаназию, организует учреждение Pilsētsaimniecība (пункт 11)», в свою очередь пункт 12-й правил гласит, что «хозяин домашнего животного может забрать свое животное из приюта, предъявив удостоверение личности, паспорт домашнего животного или удостоверение о вакцинации и при этом покрывает расходы, связанные с отловом животного, размещением и уходом».


Расходы на отлов животного и доставку его в приют для малых животных, находящийся в ведении клинического института ветеринарно-медицинского факультета ЛСУ владелец животного должен возместить учреждению Pilsētsaimniecība согласно полученному счету и в указанный в нем срок.

 

Информация, размещенная на домашней страничке Pilsētsaimniecība, гласит, что за отлов и доставку в приют взрослой собаки ее владельцу придется заплатить 43,04 евро, щенка (в возрасте до 9 месяцев) - 18,56 евро, взрослого кота (кошки) - 24,20 евро, котенка (до 6 месяцев) - 12,10 евро.


В свою очередь, расходы на кратковременное размещение животного в приюте и уход за ним (если нужно, то и оказание ветпомощи), владелец животного должен возместить Клиническому институту ветеринарно-медицинского факультета ЛСУ согласно прейскуранту приюта.

 

Если собака не идентифицирована и не зарегистрирована в базе сельскохозяйственных данных, не привита от бешенства, то возврат ее возможен только в ветеринарной клинике ЛСУ в соответствии с прейскурантом. Домашняя страничка приюта для животных, где публикуются и фото отловленных животных: http://www.dzivniekupolicija.lv/lv/vmfpatversme .


С прейскурантом можно ознакомиться здесь .

Расположить последовательности

Комментарии:

A. 14.02.2017. 18:32:48
Сплощная обдираловка!!! В депилсе за еврик отдают животных ,см.,,сс.лв,,.А нашим ветврачам все мало,хапуги.ВЕТЕРИНАРЫ -ЭТО НАДОСТУПНАЯ УСЛУГА ДЛЯ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА.

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