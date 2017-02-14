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В феврале теплотариф в Елгаве подрос

novaja.lv 14.02.2017. 12:44   Печатать
По сравнению с январем этого года в феврале тариф на тепловую энергию ООО Fortum Jelgava увеличился на 3,8 % и составляет 52,39 евро за мегаватт/час без НДС.

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Увеличение тарифа предприятие теплоснабжения объясняет увеличением цены на природный газ. По сравнению с февралем 2016 года, в этом году теплотариф на 0,1% ниже прошлогоднего, поясняет руководство Fortum Jelgava.


В Елгаве главным топливом для производства тепловой энергии является древесная щепа. Биокогенерационная станция может обеспечить до 85% необходимого городу тепла, но для обеспечения максимальной нагрузки используются газовые котельные. Поэтому природный газ, хоть и в гораздо меньших объемах, для производства теплоэнергии в Елгаве все же используется.

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Комментарии:

VL 14.02.2017. 19:15:29
Тариф на тепло, учитывая, что тепло производится когенерационной станцией, работающей на щепе, должен быть в разы меньше.
Kurinātājs 14.02.2017. 14:42:17
Кому вешаете "лапшу" на уши.Когда строили биокогенерационную станцию пели противоположное."Fortum" пришёл делать деньги,а не заниматься благотворительностью.
hm 14.02.2017. 14:16:32
Интересно, а кто у теплотарифа папа и мама, если он подрос?

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