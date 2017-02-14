Увеличение тарифа предприятие теплоснабжения объясняет увеличением цены на природный газ. По сравнению с февралем 2016 года, в этом году теплотариф на 0,1% ниже прошлогоднего, поясняет руководство Fortum Jelgava.



В Елгаве главным топливом для производства тепловой энергии является древесная щепа. Биокогенерационная станция может обеспечить до 85% необходимого городу тепла, но для обеспечения максимальной нагрузки используются газовые котельные. Поэтому природный газ, хоть и в гораздо меньших объемах, для производства теплоэнергии в Елгаве все же используется.