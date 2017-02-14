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Жители Латвии активно вооружаются

LETA 14.02.2017. 12:24   Печатать
В прошлом году в Латвии увеличилось число владельцев огнестрельного оружия и количество зарегистрированного оружия, и одной из главных причин этого может быть рост благосостояния, указывает Государственная полиция.

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В 2016 году в Латвии было зарегистрировано 33 967  владельцев огнестрельного оружия, включая 26351 охотников. По сравнению с 2015 годом их число увеличилось соответственно на 1078 и на 606.

 

В прошлом году у владельцев зарегистрировано 68254 единиц огнестрельного оружия, в том числе 11539 - для самообороны, 362 - для спорта, 56348  - для охоты. По сравнению с 2015 годом количество единиц огнестрельного оружия, предусмотренного для самообороны, сократилось на 47, а для охоты - увеличилось на 1456.

 

Как пояснил агентству LЕТА начальник управления полиции порядка Артис Велшс, одной из главных причин увеличения числа охотников и количества предназначенного для охоты огнестрельного оружия может быть повышение уровня благосостояния в стране. Охота - развлечение не из дешевых, отметил он.

 

В прошлом году Госполиция зарегистрировала также 221 единицу газового оружия.

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