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Предприятие Igate приглашает елгавчан подавать заявки на благоустройство своих дворов

novaja.lv 14.02.2017. 09:54   Печатать
ООО Ceļu būvniecības sabiedrība Igate продолжает инициативу благоустройства дворов в Елгаве в форме толоки совместно с жильцами, обращая особое внимание на необходимость детской игровой площадки. Предприятие приглашает жильцов елгавских многоквартирных домов обсудить возможность благоустроить совместными усилиями свой двор, продумать идею и до 31 марта 2017 года заявить свою идею на конкурс, отправив заявку на э-почту: [email protected]

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Такие проекты по благоустройству дворов со стороны Igate являются благотворительными. Для их реализации не используются ни накопления домов, ни деньги налогоплательщиков, и эти проекты не связаны с самоуправлением. Главное условие - участие в толоке по благоустройству двора самих жильцов. Предприятие Igate отмечает, что в рамках этих благотворительных проектов не спонсирует асфальтирование или полную реконструкцию двора, а лишь приводит его в порядок, отдавая преимущество оборудованию детских игровых площадок.

 

Перед тем как подавать заявку на благоустройство своего двора, желательно сначала провести опрос жильцов дома и узнать мнение большинства, ибо для реализации проекта может понадобиться анкетирование жильцов, а также необходимо соучастие в проведении работ.

 

"Обследовав ранее приведенные в порядок дворы, мы заметили, что большой популярностью пользуются детские игровые площадки. Дети их используют, и родителям удобно быть рядом, так как площадки находятся в своем дворе возле дома», -пояснил председатель правления ООО Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate" Марис Пейланс.

 

Ранее уже сообщалось, что в декабре прошлого года предприятие Igate вместе с жильцами оборудовало игровую площадку во дворе ул.Яня,2, а благоустройство этой зоны двора будет завершено весной. Новую игровую площадку Igate подарит жильцам этого дома, так как проект на этот раз реализуется на территории, которая является общей собственностью жителей, а не на земле самоуправления. Затраты на благоустройство двора по ул.Яня,2 для Igate составят более 4000 евро.

 

Проект социальной ответственности «Елгавский двор» предприятие Igate начало в 2013 году. В 2015 году ООО CBS Igate вместе с жителями домов Лока магистрале № 7, 11, 13 и 15 полностью благоустроило игровую площадку, а вместе с жильцами ул.Кронвалда,5, Добельского шоссе 96 и 98, улицы Намея,2,2а и 4 привело в порядок дворы, отремонтировало и покрасило игровые элементы площадок, обновило скамеечки.

 

 

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