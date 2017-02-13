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За новые кассовые аппараты торговцев заплатят покупатели

www.rus.db.lv 13.02.2017. 16:57   Печатать
Как сообщает Латвийская ассоциация торговцев, из-за непродуманной реформы кассовых аппаратов в магазинах ожидается общий рост цен. Торговцы в этом году будут вынуждены заменить кассовые аппараты на новые, и это обойдется им в 70 млн. евро.

По расчётам ассоциации, эта реформа будет стоить каждому из нас 35 евро, а для одного домашнего хозяйства - 120 евро. "Но несмотря на это, Служба государственных доходов поддерживает эту реформу, - недоумевает глава ассоциации Хенрик Данусевич. - При этом сама реформа выглядит хаотичной и до сих пор четко не оговорены многие существенные детали. СГД признало, что в прошлом году в Латвии были констатированы всего 18 нарушений, связанных с работой кассовых аппаратов".


Данусевич напоминает, что в наш век современных технологий есть другие способы контроля за денежным оборотом. В Европе уже давно используются централизованные системы с единой базой данной по всем транзакциям. Кроме того, торговцев удивляет тот факт, что СГД не исключает возможности через пару лет начать внедрение этих систем, и траты торговцев на новые кассовые аппараты окажутся напрасными.

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