По расчётам ассоциации, эта реформа будет стоить каждому из нас 35 евро, а для одного домашнего хозяйства - 120 евро. "Но несмотря на это, Служба государственных доходов поддерживает эту реформу, - недоумевает глава ассоциации Хенрик Данусевич. - При этом сама реформа выглядит хаотичной и до сих пор четко не оговорены многие существенные детали. СГД признало, что в прошлом году в Латвии были констатированы всего 18 нарушений, связанных с работой кассовых аппаратов".



Данусевич напоминает, что в наш век современных технологий есть другие способы контроля за денежным оборотом. В Европе уже давно используются централизованные системы с единой базой данной по всем транзакциям. Кроме того, торговцев удивляет тот факт, что СГД не исключает возможности через пару лет начать внедрение этих систем, и траты торговцев на новые кассовые аппараты окажутся напрасными.