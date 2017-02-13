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В ДТП в Глудской волости пострадали двое детей

Марианна Вагале 13.02.2017. 14:21   Печатать
В субботу вечером в Глудской волости Елгавского края, на 5-м километре местной дороги Пури-Ауце-Гривайши водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Opel Astra, совершил ДТП, в котором пострадали двое детей.

Главный специалист Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце пояснила, что водитель из-за неверно выбранной скорости не справился с управлением на изгибе дороги. В результате автомобиль занесло в канаву, где он перевернулся. Травмы в ДТП получили два пассажира - мальчики 2004 и 2007 годов рождения.


В свою очередь, 12 февраля в 16.52 в Елгаве, на Добельском шоссе пьяный водитель 1973 года рождения (2,6864 промилле), управляя Audi 80, врезался в стоявший BMW 320, помяв его.


В тот же вечер на ул.Стацияс женщина 1984 года рождения не справилась с управлением автомобиля Toyota Varis, и автомобиль врезался в перила металлического ограждения.

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