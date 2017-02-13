Темой фестиваля этого года был «Карнавал». На острове Паста можно осмотреть 30 малых и 15 больших конкурсных ледовых скульптур, а также ледовый бар и фотоскульптуры.



В дни фестиваля на острове Паста от наплыва публики в буквальном смысле слова яблоку негде было упасть, а к кассам тянулись длинные очереди. Такие же очереди приходилось выстаивать и возле палатки с командными скульптурами, что вызвало недовольство многих елгавчан и гостей города. О сумасшедших очередях и невозможности протиснуться в толпе, чтобы осмотреть работы художников, писали и в соцсетях, и в комментариях на новостных порталах. По данным городского самоуправления, ледовый фестиваль за три дня, с 10 по 12 февраля, посетило более 89 000 человек.

Организаторы благодарят всех посетителей фестиваля за терпение и понимание и приносят извинения за доставленные неудобства.



С завтрашнего вторника (12.00) скульптуры вновь будут доступны для осмотра. Теперь уже бесплатно. Но с учетом того, что уже завтра днем синоптики обещают потепление до +2+4 градусов, а в четверг - до +3+5 градусов, век ледовых фигур, несмотря на ночное понижение температуры, будет недолог.