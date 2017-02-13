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Со вторника ледовые скульптуры можно будет осмотреть бесплатно

novaja.lv 13.02.2017. 14:03   Печатать
19-й Международный фестиваль ледовых скульптур в Елгаве завершился. Городское самоуправление приглашает всех, кто не успел осмотреть ледовые скульптуры на острове Паста во время фестиваля, сделать это бесплатно, начиная со вторника, c 12.00 до 21.00. Любоваться творениями художников можно будет еще три дня, если позволит погода.

Смотреть фото (1)

Темой фестиваля этого года был «Карнавал». На острове Паста можно осмотреть 30 малых и 15 больших конкурсных ледовых скульптур, а также ледовый бар и фотоскульптуры.


В дни фестиваля на острове Паста от наплыва публики в буквальном смысле слова яблоку негде было упасть, а к кассам тянулись длинные очереди. Такие же очереди приходилось выстаивать и возле палатки с командными скульптурами, что вызвало недовольство многих елгавчан и гостей города. О сумасшедших очередях и невозможности протиснуться в толпе, чтобы осмотреть работы художников, писали и в соцсетях, и в комментариях на новостных порталах. По данным городского самоуправления, ледовый фестиваль за три дня, с 10 по 12 февраля, посетило более 89 000 человек. 

 

Организаторы благодарят всех посетителей фестиваля за терпение и понимание и приносят извинения за доставленные неудобства.


С завтрашнего вторника (12.00) скульптуры вновь будут доступны для осмотра. Теперь уже бесплатно. Но с учетом того, что уже завтра днем синоптики обещают потепление до +2+4 градусов, а в четверг - до +3+5 градусов, век ледовых фигур, несмотря на ночное понижение температуры, будет недолог.

 

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