Воспитанники Елгавской детской юношеско-спортивной школы и клуба борьбы «Елгавское дзюдо", тренеров Марины Мазуре и Сергея Васькова приехали на турнир практически полным составом. Ребята показали отличные результаты, набрались опыта и почувствовали "вкус" победы. Особенно значимым турнир стал для многих начинающих дзюдоистов, для которых это были первые выездные соревнования за нынешний учебно-тренировочный год.

Результаты двух дней турнира - это 6 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей. Вот имена призеров:

1. Арнольд Лосанс - 1 место ( +40кг, U-9)

2. Денис Бритиков - 1 место (-30кг, U-10)

3. Анастасия Исаева - 1 место ( -32кг, U-11)

4. Камилла Ефимова - 1 место ( -36кг, U-11)

5. София Лосане - 1 место ( +44кг, U-11)

6. Влада Баранова - 1 место (-32 кг, U-13)

7. Вилен Владимиров - 2 место ( -33кг, U-8)

8. Максим Соловьёв - 2 место ( -24кг, U-9)

9. Давид Фурманис - 2 место ( -28кг, U-9)

10. Амелия Курбатова -2 место ( +36кг, U-9)

11. Дмитрий Жукаускас - 2 место ( +40кг, U-9)

12. Кирилл Бондарев - 2 место ( -28кг, U-10)

13. Эдвин Даукуль - 2 место ( -30кг,U-10)

14. Леонард Семёнов - 2 место ( -42 кг, U-12)

15. Егор Меркушев - 2 место ( - 35 кг, U-13)

16. Виктор Дмитречков - 2 место ( -60 кг, U-15)

17. Данила Белых - 3 место ( -28кг, U-10)

18.Алексей Исаев - 3 место ( - 26 кг, U-9)

19. Давид Кунгурцев - 3 место ( -28кг, U-10)

20. Феликс Владимиров - 3 место ( -40кг, U-11)

21. Валерий Прохоров - 3 место ( - 55 кг, U-13)

22. Даниэль Лукьянчиков - 3 место ( - 42 кг, U-13)

23. Артур Роголев - 3 место ( - 35 кг, U-13)

24. Лия Боридько - 3 место ( - 40 кг, U-13)

25. Раймонд Григорьев - 3 место (- 50 кг,U-14)

26. Эдгар Чакшс - 3 место (-60 кг, U-15).

Тренеры благодарят всех спортсменов за целеустремленность, хороший боевой настрой, а новичков - за смелость и отличный старт! «В дальнейшем, в подобном составе дзюдоисты выступят на VII открытом первенстве Елгавы "Олимпийские надежды дзюдо", на который приглашаем всех желающих 12 марта (воскресенье) в елгавский спортивный холл (улица Матера, 44а). Более опытные спортсмены еще поборются на турнирах в Сигулде и в г. Выру (Эстония)», - подытожили тренеры М.Мазуре и С.Васьков.