Воспитанники Елгавской детской юношеско-спортивной школы и клуба борьбы «Елгавское дзюдо", тренеров Марины Мазуре и Сергея Васькова приехали на турнир практически полным составом. Ребята показали отличные результаты, набрались опыта и почувствовали "вкус" победы. Особенно значимым турнир стал для многих начинающих дзюдоистов, для которых это были первые выездные соревнования за нынешний учебно-тренировочный год.
Результаты двух дней турнира - это 6 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей. Вот имена призеров:
1. Арнольд Лосанс - 1 место ( +40кг, U-9)
2. Денис Бритиков - 1 место (-30кг, U-10)
3. Анастасия Исаева - 1 место ( -32кг, U-11)
4. Камилла Ефимова - 1 место ( -36кг, U-11)
5. София Лосане - 1 место ( +44кг, U-11)
6. Влада Баранова - 1 место (-32 кг, U-13)
7. Вилен Владимиров - 2 место ( -33кг, U-8)
8. Максим Соловьёв - 2 место ( -24кг, U-9)
9. Давид Фурманис - 2 место ( -28кг, U-9)
10. Амелия Курбатова -2 место ( +36кг, U-9)
11. Дмитрий Жукаускас - 2 место ( +40кг, U-9)
12. Кирилл Бондарев - 2 место ( -28кг, U-10)
13. Эдвин Даукуль - 2 место ( -30кг,U-10)
14. Леонард Семёнов - 2 место ( -42 кг, U-12)
15. Егор Меркушев - 2 место ( - 35 кг, U-13)
16. Виктор Дмитречков - 2 место ( -60 кг, U-15)
17. Данила Белых - 3 место ( -28кг, U-10)
18.Алексей Исаев - 3 место ( - 26 кг, U-9)
19. Давид Кунгурцев - 3 место ( -28кг, U-10)
20. Феликс Владимиров - 3 место ( -40кг, U-11)
21. Валерий Прохоров - 3 место ( - 55 кг, U-13)
22. Даниэль Лукьянчиков - 3 место ( - 42 кг, U-13)
23. Артур Роголев - 3 место ( - 35 кг, U-13)
24. Лия Боридько - 3 место ( - 40 кг, U-13)
25. Раймонд Григорьев - 3 место (- 50 кг,U-14)
26. Эдгар Чакшс - 3 место (-60 кг, U-15).
Тренеры благодарят всех спортсменов за целеустремленность, хороший боевой настрой, а новичков - за смелость и отличный старт! «В дальнейшем, в подобном составе дзюдоисты выступят на VII открытом первенстве Елгавы "Олимпийские надежды дзюдо", на который приглашаем всех желающих 12 марта (воскресенье) в елгавский спортивный холл (улица Матера, 44а). Более опытные спортсмены еще поборются на турнирах в Сигулде и в г. Выру (Эстония)», - подытожили тренеры М.Мазуре и С.Васьков.
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