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У каратистов клуба Shinri -11 наград

novaja.lv 13.02.2017. 12:09   Печатать
В минувшую субботу в Даугавпилсе прошел открытый чемпионат Латвии по шотокан каратэ-до JKA с участием 180 спортсменов из 16 клубов Латвии, Литвы, Белоруссии и России. 7 представителей елгавского клуба Shinri привезли с состязаний 11 наград.

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Как рассказал руководитель клуба Shinri Алексей Быстров, спортсмены соревновались в трех дисциплинах: ката, сумо и кумитэ. 7 каратистов из елгавского клуба Shinri завоевали три первых, пять вторых и три третьих места, заняв 5-е место в командном зачете.


Два первых места (в кумитэ и ката) завоевал Ким Петров в возрастной группе 16-17 лет. В свою очередь, Вероника Побяржина победила в ката в возрастной группе 8-9 лет.


Два вторых места заняла Хелена Розенталберга (в ката и сумо) в возрастной группе 8-9 лет, а ее сестра Анна завоевала две серебряные награды (в сумо и кумитэ) в конкуренции 12-13 -летних участниц. Обладателем серебра стал и Кирилл Телегин ( сумо;12-13 лет).


Третьи места: у Кима Петрова, стартовавшего в кумитэ также в конкуренции взрослых (старше 18 лет), Анны Розенталберги (сумо) и Кирилла Телегина (ката).

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