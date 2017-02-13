Представитель ГПСС Инта Шабоха сообщила, что в воскресенье в 10.06 был получен вызов на задымление в пятиэтажном доме по ул.Зиргу. Явившись на место происшествия, пожарные-спасатели констатировали, что на площади 0,01 кв.м горит оставленная на плите без присмотра еда. В пожаре пострадала женщина в возрасте около 73 лет, которая отравилась дымом и была передана вызванным медикам «неотложки». Пожар был ликвидирован в 10.44.



Вечером того же дня, в 21.36 спасатели получили вызов в двухэтажный дом по ул.Зиргу, где тоже чувствовалось задымление. Оказалось, что в квартире на первом этаже горят дрова на площади 0,01 кв.м. В пожаре пострадал юноша в возрасте примерно 16 лет, который отравился дымом и был передан медикам «неотложки». В 22.10 пожар был ликвидирован.



В свою очередь в ночь на понедельник при пожаре в деревянном жилом доме в Риге на ул.Лестенес погибли мужчина и женщина. Борьба с огнем заняла около 5 часов. Причины этого пожара выясняет Госполиция.

По данным ГПСС, в 2017 году в пожарах в Латвии погибли уже 17 человек, а пострадали 67.