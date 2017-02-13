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Многих латвийцев хотят депортировать из Британии

mixnews.lv 13.02.2017. 08:47   Печатать
Министерство внутренних дел Великобритании стало рассылать мигрантам повестки, в которых грозит выдворить их из страны, если они не смогут доказать наличие официальной работы или места жительства. Эти меры коснулись и многих латвийцев, которых из-за игнорирования повестки уже доставили в центры задержания иммигрантов, где они ждут депортации, сообщает передача LNT Ziņu TOP 10.

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В частности, в Портленде, в Дорсете, в центре задержания иммигрантов находятся четверо жителей Латвии. Одного из них, Гвидо Ошиньша, полиция доставила в центр около двух недель назад, потому что он не смог предъявить официального договора об аренде жилья. Теперь в Великобритании его считают бездомным.

 

"Куда обращаться за помощью, не объясняют - только дают на подпись документы о предоставлении бесплатного авиабилета в Ригу, с запретом на въезд в Великобританию на год. Однако это не вердикт суда о том, что меня высылают в Латвию - даже не знаю, кто конкретно принял данное решение", - рассказал передаче Ошиньш.

 

Как поясняют в Министерстве внутренних дел Великобритании, граждане Евросоюза, которые в Соединенном Королевстве официально не работают и не являются самозанятыми лицами, должны иметь достаточное количество денег, чтобы содержать себя и свою семью, и не создавать нагрузку на местную систему социальной поддержки.

"Если граждане ЕС не выполняют наши требования, тогда у них нет права находиться в Соединенном Королевстве и их могут депортировать", - сообщает министерство.

 

Как отмечает передача, данное правило в Великобритании действовало давно, но активно применяться стало лишь в последнее время.

 

Тем временем как сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, в министерство или посольство Латвии в Великобритании пока не поступало просьб о помощи от конкретных людей. По его словам, пока Великобритания является страной-членом Евросоюза, латвийцы не должны страдать ни от какой дискриминации. Однако министр указал, что на этой неделе обсудил в Лондоне данный вопрос с представителями британских властей.

 

"Я разговаривал с секретарем по вопросам выхода Британии из ЕС Дэвидом Дэвисом и мы договорились, что если у посольства появится информация о том, что кто-то, по его мнению, несправедливо получил повестку о депортации или же подвергся дискриминации, посольство Великобритании в Латвии сообщит об этом британским властям. Тогда мы вместе будем разбираться, было ли это законно или нет», - заявил Ринкевич.

 

Он также призвал латвийцев, живущих в Великобритании и не имеющих документов, подтверждающих наличие официальной работы или места жительства, быстрее их оформить - в противном случае, в 2019 году, когда Великобритания выйдет из состава Европейского союза, могут возникнуть проблемы.

 

Напомним, как сообщалось ранее, после прошедшего в Великобритании референдума по вопросу дальнейшего членства страны в Евросоюзе, живущие там латвийцы стали жаловаться на враждебное отношение к себе со стороны местных жителей. Отмечалось, что открытый расизм, ксенофобия и вражда после референдума стали в Великобритании обычным ежедневным явлением на улицах, рабочих местах, в общественном транспорте и ресторанах.

 

В соцсети Facebook также была создана специальная группа, в которой обсуждались подобные происшествия. Так, некая пожилая женщина вынудила полячку с маленьким ребенком выйти из автобуса, а в другом случае восточно-европейцам с криками "убирайтесь в свои страны" не позволили зайти в метро.

 

Правительство Великобритании рассчитывает официально запустить процесс выхода из ЕС не позднее конца марта. Таким образом, Британия должна выйти из ЕС весной 2019 года.

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