В проверочных соревнованиях участвовали 5 латвийских команд (71 борец) из Риги, Елгавы, Даугмале, Бауски и Кекавы. Юные представители клуба Milons, воспитанники тренера Владимира Смирнова, заняли два первых, одно второе и два третьих места.



Победителями в своих весовых категориях стали Ариан Головин (24 кг) и Демьян Смирнов (32 кг). Второе место занял Матвей Огурцов (24 кг). Третье место у Матвея Глинкина (26 кг) и Бориса Баринова (28 кг). Давид Кущев в весовой категории 38 кг занял 5-е место.