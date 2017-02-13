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У самых маленьких борцов – пять призовых мест

novaja.lv 13.02.2017. 08:41   Печатать
В субботу в Риге, в спортшколе борьбы им. Кришьяна Кундзиня прошли проверочные соревнования по вольной борьбе, в которых участвовали дети 2006 года рождения и младше. Представители елгавского клуба Milons заняли на состязаниях пять призовых мест

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В проверочных соревнованиях участвовали 5 латвийских команд (71 борец) из Риги, Елгавы, Даугмале, Бауски и Кекавы. Юные представители клуба Milons, воспитанники тренера Владимира Смирнова, заняли два первых, одно второе и два третьих места.


Победителями в своих весовых категориях стали Ариан Головин (24 кг) и Демьян Смирнов (32 кг). Второе место занял Матвей Огурцов (24 кг). Третье место у Матвея Глинкина (26 кг) и Бориса Баринова (28 кг). Давид Кущев в весовой категории 38 кг занял 5-е место.

 

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