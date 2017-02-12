На протяжении многих лет на заросшем кустами вышеупомянутом пустыре устраивали лежбища бомжи и регулярно появлялись нелегальные свалки мусора. В 2013 году самоуправление распорядилось преобразовать заболоченный пустырь в зеленую зону: кусты были вырублены и выкорчеваны, уровень заболоченной территории подняли, насыпав толстый слой грунта, поле разровняли и в летние месяцы его было удобно обкашивать.



Сейчас там планируется строительство футбольного поля с необходимыми для его функционирования инженерными коммуникациями. Примерная площадь застройки 27 327 кв.м. (она будет учточнена после измерения). Согласно условиям объявленного конкурса, строительство спортивного объекта нужно начать не позднее, чем через 4 месяца со дня заключения договора на застройку участка земли. Объект должен быть сдан в эксплуатацию до 29 декабря 2017 года. Право застройки выдается на 30 лет со дня заключения договора. Разовая плата за выдачу права застройки составляет 1,5 % от кадастровой стоимости земли; плата за использование земли -1,5% от кадастровой стоимости участка в год.



По наблюдениям «НГ», в настоящее время зеленую зону на бывшем пустыре некоторые жильцы окрестных домов используют как площадку для выгула собак, а по нахоженным тропинкам сокращают путь в сторону «Гинтермуйжи». Жители, с которыми нам удалось пообщаться, утверждали, что о планах строительства футбольного стадиона не информированы.

Одна женщина вспомнила, что несколько дней назад видела возле входных дверей на ул.Вигриежу,30 наклеенный листок с приглашением владельцев квартир явиться на ул.Карклу,6 на измерение земли. «Если я правильно запомнила, то это должно быть 14 февраля в 18.00. Потом хотела еще раз прочитать, взяв с собой очки, но листка там уже не было», - рассказала жительница, добавив, что она не против стадиона, но хочет узнать, будет ли он огорожен и не слишком ли близко будет находиться к жилым домам.

В свою очередь, другой житель интересуется, смогут ли играть на поле в футбол и дети из окрестных домов (которым сейчас играть негде) или он будет предназначен только для спортсменов. Еще один насущный вопрос - состояние улицы Карклу возле зеленой зоны, по которой в дождливую погоду из-за огромных луж ни проехать, ни пройти.

Думаем, что застройщик, который определится в порядке объявленного конкурса, ответит на все актуальные вопросы жильцов окрестных домов, связанные с предстоящим строительством.