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Работница елгавского Rimi вынуждена жить на улице

novaja.lv 12.02.2017. 14:07   Печатать
Когда патрульные полиции самоуправления получили вызов по поводу очередного бездомного, ночующего на чердаке одного из домов, они представить себе не могли, кого там увидят, сообщила передача Degpunktā на канале LNT

На чердаке спала молодая, порядочная женщина, которая рассказала, что она не елгавчанка, но работает в елгавском магазине Rimi. Друг после двух лет совместной жизни выгнал ее из квартиры и женщине больше некуда идти, потому она уже несколько дней ночует на чердаке.


По словам молодой женщины, она не знала, где находится ночной приют. Полицейские доставили ее туда. По дороге она рассказала, что заработанного в магазине не хватает, чтобы снимать квартиру, потому она интересовалась временем рабоы приюта. Выяснилось , что в холодное время ночной приют работает 24 часа в сутки.


Это был редкий случай, когда полицейские везли клиента не в отделении для задержанных, а в салоне авто вместе со стражами порядка и командой Degpunktā. Проверку документов и тест на алкоголь молодая женщина выдержала без проблем, что еще раз подтверждает, что на улице оказался нормальный, желающий работать человек, попавший в затруднительное финансовое полжение.


Девушка родом из Екабпилсского края, где в сельской глубинке работы нет вообще. Пока стоит морозная погода, пользоваться ночным приютом она сможет бесплатно. Когда потеплеет, кроватное место будет стоить 8 евро в день - тогда уж лучше снять небольшую, дешевую квартирку или комнату.
Сюжет передачи можно посмотреть здесь .

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