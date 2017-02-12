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Каратисты завоевали 15 наград в Риге

Марианна Вагале 12.02.2017. 11:51   Печатать
11 февраля в Риге прошел чемпионат по каратэ. Около 300 участников из 15 латвийских клубов боролись за кубки и медали в своих категориях. Елгавский клуб VITUS вместе с каратеками из Озолниеков (тренер Сергей Фоменко) показали отличные результаты, хорошую подготовку и огромное стремление к победе.

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Клуб VITUS завоевал три золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей. Первые места в сумо в возрастной группе 6-7 лет в своих весовых категориях заняли Кристиан Горбатко,Эмиль Фрейманис и Александра Нестеровича.


Серебряными призерами в ката стали Эмиль Фрейманис и Егор Смирнов, в сумо - Олаф Вабулис, Габриэла Гавриша и Александра Власенко, в фантом-кумитэ- Руслан Терешин.


Бронзровые награды завоевали Кристиан Горбатко (ката), Олаф Вабулис (ката), Александра Нестеровича (ката), Диана Петрова (сумо), Элеонора-Джемма Гавриша (сумо) и Алекс Михайлов (фантом-кумитэ).

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