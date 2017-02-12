Клуб VITUS завоевал три золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей. Первые места в сумо в возрастной группе 6-7 лет в своих весовых категориях заняли Кристиан Горбатко,Эмиль Фрейманис и Александра Нестеровича.



Серебряными призерами в ката стали Эмиль Фрейманис и Егор Смирнов, в сумо - Олаф Вабулис, Габриэла Гавриша и Александра Власенко, в фантом-кумитэ- Руслан Терешин.



Бронзровые награды завоевали Кристиан Горбатко (ката), Олаф Вабулис (ката), Александра Нестеровича (ката), Диана Петрова (сумо), Элеонора-Джемма Гавриша (сумо) и Алекс Михайлов (фантом-кумитэ).