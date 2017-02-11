Ограничение торговли будет в силе три месяца. Татьяна Рыбакова, представитель службы, пояснила, что запрет торговать домашней птицей и инкубационными яйцами связан со стремлением максимально снизить риск распространения опасного заболевания.

Она призвала также каждого птицевода серьезно отнестись к угрозе, поскольку одна инфицированная перелетная птица может заразить домашних - и тогда придется ликвидировать всех птиц, живущих в хозяйстве.

Именно поэтому сельским жителям стоит заранее подготовить помещения, где летом будут держать птиц - пока будут двигаться перелетные стаи. Стоит также менять одежду и обувь, чтобы не заразить животных во время кормления.

В апреле, когда в страну начнут возвращаться из теплых краев перелетные птицы, весьма вероятна вспышка птичьего гриппа в Латвии, заявил гендиректор Продовольственно-ветеринарной службы Марис Балодис.

Чтобы защитить отрасль птицеводства от птичьего гриппа, который подбирается к нашей стране, Министерство земледелия запретило выпускать кур, уток, гусей и другую домашнюю птицу на улицу.

Вспышка птичьего гриппа охватила уже 12 стран Европы, фермеры были вынуждены истребить свыше трех миллионов птиц.