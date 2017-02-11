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Весной запретят продавать на рынках цыплят и кур

www.lsm.lv 11.02.2017. 17:46   Печатать
Из-за угрозы птичьего гриппа Продовольственно-ветеринарная служба призывает каждого, кто хочет купить цыплят или куриц, делать это своевременно: этой весной торговлю птицей на открытых рынках некоторых городов и краев запретят.

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Ограничение торговли будет в силе три месяца. Татьяна Рыбакова, представитель службы, пояснила, что запрет торговать домашней птицей и инкубационными яйцами связан со стремлением максимально снизить риск распространения опасного заболевания.

 

Она призвала также каждого птицевода серьезно отнестись к угрозе, поскольку одна инфицированная перелетная птица может заразить домашних - и тогда придется ликвидировать всех птиц, живущих в хозяйстве.

 

Именно поэтому сельским жителям стоит заранее подготовить помещения, где летом будут держать птиц - пока будут двигаться перелетные стаи. Стоит также менять одежду и обувь, чтобы не заразить животных во время кормления.

 

В апреле, когда в страну начнут возвращаться из теплых краев перелетные птицы, весьма вероятна вспышка птичьего гриппа в Латвии, заявил гендиректор Продовольственно-ветеринарной службы Марис Балодис.

Чтобы защитить отрасль птицеводства от птичьего гриппа, который подбирается к нашей стране, Министерство земледелия запретило выпускать кур, уток, гусей и другую домашнюю птицу на улицу.

 

Вспышка птичьего гриппа охватила уже 12 стран Европы, фермеры были вынуждены истребить свыше трех миллионов птиц.

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