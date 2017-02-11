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Награждены лауреаты фестиваля ледовых скульптур

novaja.lv 11.02.2017. 08:44   Печатать
Ледовые скульптуры на тему «Карнавал» создавали 32 профессиональных художника из 8 государств: Латвии, Литвы, Италии, Турции, России, Монголии, Португалии и Ирландии. Вечером 10 февраля состоялось торжественное открытие фестиваля и награждение лауреатов. Больше всего наград завоевали российские скульпторы

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Призеры фестиваля
В категории индивидуальных скульптур:
1 место
Мишель Киаппини (Италия)
«Угадай, кто я?»
2 место
Владимир Мистрюков (Россия)
«Современные маски»
3 место
Агнесе Рудзите-Кириллова (Латвия)
«Всегда в моде»

В категории командных скульптур:
1 место
Владимир Мистрюков и Юрий Мистрюков (Россия)
«Свобода»
2 место
Зиле Озолиня-Шнейдере и Санита Равиня (Латвия)
«Риск»
3 место
Иван Зверев и Вадим Пархоменко (Россия)
«Безумный мир»

 

Призы симпатий жюри:
Таутвилис Повилионис и Мартинас Гаубас (Литва)
«Пригласи панка на карнавал»
Иван Смирнов и Елена Смирнова (Россия)
«Лунная соната»
Матвей Ваваев (Россия)
«Веер»
Марина Ерковича (Россия)
«Время, когда ты другой»

 

Фестиваль на острове Паста продолжается 11 и 12 февраля.
 

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