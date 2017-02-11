Призеры фестиваля

В категории индивидуальных скульптур:

1 место

Мишель Киаппини (Италия)

«Угадай, кто я?»

2 место

Владимир Мистрюков (Россия)

«Современные маски»

3 место

Агнесе Рудзите-Кириллова (Латвия)

«Всегда в моде»



В категории командных скульптур:

1 место

Владимир Мистрюков и Юрий Мистрюков (Россия)

«Свобода»

2 место

Зиле Озолиня-Шнейдере и Санита Равиня (Латвия)

«Риск»

3 место

Иван Зверев и Вадим Пархоменко (Россия)

«Безумный мир»

Призы симпатий жюри:

Таутвилис Повилионис и Мартинас Гаубас (Литва)

«Пригласи панка на карнавал»

Иван Смирнов и Елена Смирнова (Россия)

«Лунная соната»

Матвей Ваваев (Россия)

«Веер»

Марина Ерковича (Россия)

«Время, когда ты другой»

Фестиваль на острове Паста продолжается 11 и 12 февраля.

