Призеры фестиваля
В категории индивидуальных скульптур:
1 место
Мишель Киаппини (Италия)
«Угадай, кто я?»
2 место
Владимир Мистрюков (Россия)
«Современные маски»
3 место
Агнесе Рудзите-Кириллова (Латвия)
«Всегда в моде»
В категории командных скульптур:
1 место
Владимир Мистрюков и Юрий Мистрюков (Россия)
«Свобода»
2 место
Зиле Озолиня-Шнейдере и Санита Равиня (Латвия)
«Риск»
3 место
Иван Зверев и Вадим Пархоменко (Россия)
«Безумный мир»
Призы симпатий жюри:
Таутвилис Повилионис и Мартинас Гаубас (Литва)
«Пригласи панка на карнавал»
Иван Смирнов и Елена Смирнова (Россия)
«Лунная соната»
Матвей Ваваев (Россия)
«Веер»
Марина Ерковича (Россия)
«Время, когда ты другой»
Фестиваль на острове Паста продолжается 11 и 12 февраля.
Комментарии:
Добавить комментарий