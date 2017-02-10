Во второй и третий день фестиваля (11 и 12 февраля) рабочее время катка дополнено одним сеансом, но при этом отменены сеансы катания с хоккейными клюшками. Вместо них будут обычные сеансы катания.



Сеансы катания 11 и 12 февраля: с 11.00 до 12.00, с 13.00 до 14.00, с 15.00 до 16.00, с 17.00 до 18.00, с 19.00 до 20.00, с 21.00 до 22.00.



Детям до 16 лет, пенсионерам и инвалидам (нужно предъявить соответствующий документ) плата за сеанс - 1,25 евро, остальным -2,50 евро. Прокат коньков - 2 евро. Можно приходить и со своими коньками.