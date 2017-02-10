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11 и 12 февраля каток на острове Паста будет работать дольше

novaja.lv 10.02.2017. 23:00   Печатать
Во время фестиваля ледовых скульптур изменено время работы общественного катка на острове Паста, информирует Земгальский олимпийский центр

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Во второй и третий день фестиваля (11 и 12 февраля) рабочее время катка дополнено одним сеансом, но при этом отменены сеансы катания с хоккейными клюшками. Вместо них будут обычные сеансы катания.


Сеансы катания 11 и 12 февраля: с 11.00 до 12.00, с 13.00 до 14.00, с 15.00 до 16.00, с 17.00 до 18.00, с 19.00 до 20.00, с 21.00 до 22.00.


Детям до 16 лет, пенсионерам и инвалидам (нужно предъявить соответствующий документ) плата за сеанс - 1,25 евро, остальным -2,50 евро. Прокат коньков - 2 евро. Можно приходить и со своими коньками.

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