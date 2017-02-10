Если внимательно присмотреться к надписям на наклейках, вы увидите не только блестящий логотип, но и числовой код.

Он наносится в соответствии с международными стандартами. И информация, которую он дает, очень полезна для потребителя.

1. Четырехзначный код, который начинается с 3 или 4. Это означает, что фрукт выращивался с помощью «обычных» сельскохозяйственных технологий. Скорее всего, плантации с этим фруктом активно обрабатывались пестицидами.



2. Пятизначный код, начинающийся с 9. Этот продукт выращен «органически», т.е. попал на прилавок прямо из самого обычного сада. В общем, это лучший из всех возможных вариантов!

3. Пятизначный код, который начинается с 8. А вот от покупки этих фруктов лучше всего отказаться.

Цифра «8» в начале кода означает, что вы имеете дело с генно-модифицированными продуктами!