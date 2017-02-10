Успех художникам принесла скульптура «Мечты дерева». Фестиваль в Саппоро - один из крупнейших в мире зимних фестивалей, который ежегодно посещает около двух миллионов человек.



Напомним, что в прошлом году команда Латвии участвовала в японском фестивале впервые и тогда завоевала 1-е место.

А сегодня, 10 февраля, ледовые зодчие из 8 стран завершают работу на острове Паста в Елгаве. Скульптуры на тему "Карнавал" можно будет осматривать с 18.00. Официальное открытие фестиваля и награждение художников состоится в 19.30. И в пятницу вечером, а также в субботу и воскресенье в рамках фестиваля предусмотрена обширная культурно-развлекательная программа.