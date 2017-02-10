 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Елгавские скульпторы заняли 2-е место на фестивале снежных скульптур в Японии

novaja.lv 10.02.2017. 12:01   Печатать
В японском городе Саппоро наша команда скульпторов в составе Карлиса Иле, Майи Пунцуле и Айнара Зингника на 44-м Международном фестивале снежных скульптур завоевала почетное 2-е место.

Смотреть фото (2)

Успех художникам принесла скульптура «Мечты дерева». Фестиваль в Саппоро - один из крупнейших в мире зимних фестивалей, который ежегодно посещает около двух миллионов человек.


Напомним, что в прошлом году команда Латвии участвовала в японском фестивале впервые и тогда завоевала 1-е место.

 

А сегодня, 10 февраля, ледовые зодчие из 8 стран завершают работу на острове Паста в Елгаве. Скульптуры на тему "Карнавал" можно будет осматривать с 18.00. Официальное открытие фестиваля и награждение художников состоится в 19.30. И в пятницу вечером, а также в субботу и воскресенье в рамках фестиваля предусмотрена обширная культурно-развлекательная программа.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Февраль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Февраль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā