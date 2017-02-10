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Маленьким елгавчанам вручили символические ложечки

Кристиана Кузьмина 10.02.2017. 09:05   Печатать
В четверг, 9 февраля, в Земгальском региональном центре развития компетенции состоялось традиционное поздравление новорожденных с вручением памятных серебряных ложечек с городской символикой. Несмотря на морозную погоду и эпидемию гриппа, мероприятие было достаточно многолюдным.

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Маленьких елгавчан, появившихся на свет в ноябре и декабре прошлого года, и их родителей поздравил председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш. В своей речи мэр отметил, что во время первого в этом году поздравления малышей очень важно оглянуться на заслуги прошлого года.

 

«Я был очень рад звонку из больницы с новостью о тысячном новорожденном. Каждый ребенок означает, что в Елгаве растет уровень доверия и что выбранный нами путь верный. Сегодня, здесь, мы видим будущее своего города», - торжественно произнес А.Равиньш, пожелав присутствовавшим на мероприятии, чтобы каждый ассоциировал завтрашний день с семьей и своим городом. Вместе с тысячным в 2016 году малышом поздравили и две пары двойняшек - братиков и братика с сестричкой, которые появились на свет в этом году.


Свою первую ложечку на торжественном мероприятии «Нас ждут, и мы идем» получил также родившийся 7 ноября Марк, имя для которого выбрали на букву «М», как и у мамы. Мама мальчика Марика рассказала, что Марк, младший брат шестилетней Алины и десятилетнего Артура, очень спокойный и терпеливый малыш, поэтому воспитательный процесс проходит легко. «У меня много помощников, которые делают все, что в их силах, - добавила Марика и отметила, что памятная ложечка - особый и ценный подарок, который останется у ребенка с детства. - Это мероприятие очень милое. Какое-то время назад моя сестра нашла свою ложечку из детства, а теперь я рада, что такая же будет и у моих детей».


По традиции на торжественном мероприятии с особым музыкальным поздравлением выступили Эрита Карлсоне и Улдис Тимма, а также их дочь София.


Отметим, что те, кто не смог присутствовать на мероприятии, могут получить памятные ложечки в Центре обслуживания клиентов городской Думы (ул. Лиела, 11) по понедельникам с 8.00 до 19.00, вторникам, средам, четвергам - с 8.00 до 17.00, пятницам - с 8.00 до 14.30.


Фотографии с мероприятия можно скачать бесплатно с  https://failiem.lv/u/jvb66z22

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Комментарии:

Sirmgalvis 10.02.2017. 10:54:40
Повар.Это вам для информации!
"Ну, так вот, вернемся к примете. Дарить нужно обязательно серебряную ложечку. Ее кладут в кроватку к младенцу для того, чтоб его жизнь была богатой и процветающей, и чтоб невзгоды проходили мимо..."
Раньше обходились без памперсов.Были подгузники.
Повар 10.02.2017. 09:26:11
...а этими ложками им будет, что жрать? Лучше б мешок памперсов дали. А вообще символично: на ЧТО поесть денюх не хватает у родаков, зато есть, ЧЕМ

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