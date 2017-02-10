По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 10 февраля, в Елгаве ожидается облачная, с прояснениями, погода, без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-3 м/сек. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах минус 4-6 градусов.

В ночь на субботу подморозит до минус 10 градусов, в Латгалии и Видземе - до минус 12-14 градусов. Субботний день будет безветренным и пасмурным. В Елгаве потеплеет до минус 3-4 градусов, а в ночь на воскресенье вновь подморозит до минус 7-9 градусов. То же самое синоптики обещают и в воскресенье: дневная температура составит около минус 4 градусов, а к ночи мороз усилится до -7-9 градусов. Осадков в предстоящие выходные в Елгаве не ожидается.



В понедельник усилится западный ветер, который будет дуть со скоростью 6-13 м/сек. В восточных районах страны пройдет небольшой снег, а в западных и центральных районах небо постепенно прояснится и потеплеет до +3 градусов. Ночью, однако, подморозит до -3-0 градусов. Во вторник синоптики вновь обещают порывистый ветер переменных направлений, но днем при солнечной погоде воздух прогреется уже до +4+6 градусов, а ночью вновь похолодает до -3-6 градусов.

Согласно нынешним прогнозам, сухая, почти без осадков, погода с оттепелью днем и подмораживанием по ночам может продержаться до конца следующей недели.