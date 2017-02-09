В настоящее время в Вилцской школе в общей сложности учатся 140 детей: программу дошкольного образования осваивают 54 ребенка, по программе начального образования (1-6 классы) учатся 64 школьника, а в 7-9 классах основной школы - 22 школьника.



Здание начальной школы, построенное в 1998 году, имеет два этажа и подвальный этаж. С высоты птичьего полета оно напоминает букву «н». В одном корпусе занимаются учащиеся начальных классов, в другом - дети дошкольного возраста. В проекте обновления, разработанном ООО Livland Group, помещения приспособлены для современных нужд - узкие учебные классы перепланированы в более просторные и яркие. Расширены также помещения кухонного блока и столовой. В подвальном этаже школы, который раньше не использовался, оборудован кабинет домоводства. Благодаря отдельному входу, помещения можно использовать и в нерабочее время школы. Со временем там планируется организовать занятия и по ремесленному обучению взрослых. Правда, оборудование для этого еще не приобретено. Подробнее - в номере газеты.



Актуальные вопросы и ответы о годовом дифференцированном необлагаемом минимуме

В 2016 году в Латвии был введен дифференцированный не облагаемый подоходным налогом минимум. В течение 2016 года, получая ежемесячную зарплату, для жителей еще ничего не менялось, так как применялся минимальный месячный необлагаемый минимум (75 евро). Однако в 2017 году, подавая в СГД годовую декларацию о доходах за 2016 год, у плательщиков подоходного налога с населения (ПНН) есть право вернуть переплаченный ПНН.



В 2017 году минимальный не облагаемый налогом минимум составляет 60 евро. В свою очередь, вырастет максимальный годовой необлагаемый минимум - в 2017 году он составит 115 евро в месяц (1380 евро в год). Увеличится также размер облагаемого годового дохода, до которого применяется максимальный годовой необлагаемый минимум и размер годового дохода, выше которого применяется лишь минимальный годовой необлагаемый минимум.

В последующие годы ежемесячный необлагаемый минимум будет снижаться: в 2018 году -40 евро, в 2019 году - 20 евро, в 2020 году - 0 евро, но при этом будет повышаться годовой дифференцированный необлагаемый минимум - в 2018 году он составит 1560 евро (130 евро в месяц), в 2019 году -1740 евро (145 евро в в месяц), в 2020 году - 1920 евро (160 евро в месяц). Подробные разъяснения Минблага с конкретными примерами зарплат и суммами, которые можно вернуть, читайте в номере газеты.