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Клуб Jelgavas roņi отметил 27-летие

Елена Захарова 09.02.2017. 14:01   Печатать
5 февраля праздничным заплывом в озере поселка Ане клуб любителей зимнего плавания Jelgavas roņi отметил свое 27-летие. «Наш клуб - это одна большая дружная семья с одной общей идеей и целью. На данный момент в клубе состоят уже 54 человека, и каждый из нас активно занимается зимним плаванием», - говорит о своей второй семье руководитель клуба Jelgavas roņi Александр Яковлев.

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Самым молодым елгавским моржам 7, 8 и 13 лет, а ветераном зимнего плавания в Елгаве является Виктор Валайнис, которому уже за 70.


«Больше половины наших пловцов, человек 30-35, практически всегда участвуют в соревнованиях, и я считаю, что этим можно и нужно гордиться. Поэтому желаю нашему клубу продолжать две самые важный традиции: продолжать клубную жизнь в сезон зимнего плавания - собираться по воскресеньям, заниматься спортом, окунаться в прорубь, а после проводить время в сауне и за чашкой чая, и участвовать в соревнованиях по всему миру», - добавляет наставник и руководитель клуба Jelgavas roņi.


У клуба зимнего плавания есть заветная мечта - обрести в Елгаве «свое» место, базу и водоем (местечко на реке Лиелупе), чтобы открыть двери для всех желающих заниматься закаливанием и этим увлекательным и полезным зимним видом спорта. К сожалению, пока такой возможности у клуба нет.


«Наши моржи ежегодно участвуют в двенадцати чемпионатах по всему миру. И уже второй год подряд у нас есть эксклюзивное право быть этапом Кубка мира по зимнему плаванию среди двенадцати чемпионатов, шесть из которых считаются этапами кубка: Латвия - Елгава, Россия - Владивосток, Англия - Уиндермир, Китай - Тайержуан, Швеция - Шеллефтео, Эстония - Таллинн. Совсем недавно мы вернулись и привезли много призовых медалей с четырех этапов кубка, в феврале готовимся к этапу чемпионата в Швеции и завершению в Таллинне 3 и 4 марта, где и наградят медалями и дипломами победителей в каждой возрастной группе, а также Кубком мира среди мужчин и женщин», - рассказал А.Яковлев.

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