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Пьяная езда обошлась депутату краевой думы дорого

novaja.lv 09.02.2017. 11:10   Печатать
На прошлой неделе сотрудники полиции остановили в Елгаве автомобиль депутата Елгавской краевой думы Айгара Струпулиса («Visu Latvijai!/TB/LNNK»,) который управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В пятницу Елгавский суд применил к нему административный арест на пять суток, штраф в размере 850 евро и лишение водительских прав на 2 года. После того, как проступок депутата получил публичную огласку, ему пришлось выйти из рядов партии, а также подать заявление об уходе с должности, которую он занимал в Елгавской городской думе

 

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Помимо депутатства в краевой думе, А.Струпулис также работал главным специалистом по администрированию налога на недвижимость в Елгавской городской думе. После совершенного проступка и широкой огласки он подал заявление об уходе, о чем сообщила агентству LETA главный специалист самоуправления по коммуникации и связям с прессой Эгита Вейнберга.

 

Она пояснила, что администрация городской думы получила объяснительную Струпулиса по поводу нарушения трудового законодательства и заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности главного специалиста по администрированию налога на недвижимость по личным мотивам. Потому издано распоряжение о прекращении трудовых отношений, и последним рабочим днем А. Струпулиса в городской думе станет 10 февраля.


В свою очередь, руководитель отдела общественных отношений Елгавского краевого самоуправления Даце Канепоне сообщила, что краевая дума не рассматривала вопрос о действиях Струпулиса. «Насколько известно, Струпулис подал заявление в Елгавское краевое самоуправление с просьбой освободить его с должности руководителя комитета по народному хозяйству и этот вопрос рассмотреть на внеочередном заседании думы», - пояснила Д.Канепоне, добавив, что для смены руководителя комитета не требуется решения думы. На основании заявления А.Струпулиса председатель краевой думы Зиедонис Цауне созовет заседания комитета по народному хозяйству, на котором и будет избран новый руководитель.

 

Сам Струпулис по-прежнему не комментирует, планирует ли сложить мандат депутата Елгавской краевой думы.

 

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Комментарии:

09.02.2017. 13:56:12
пусть он нам сообщит про льготы работникам думы на оплату налога на недвижимость и на каком основании

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