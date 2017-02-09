«В этом сезоне в проекте похудения участвуют мамочки с особенно большим весом, что станет настоящим вызовом как для проекта, так и для специалистов, которые будут помогать женщинам худеть. Нынешний сезон особый потому, что мы будем работать не только над тем, чтобы участницы теряли лишние килограммы, речь идет уже о состоянии здоровья, и мы постараемся поддержать и оказать помощь по максимуму», - рассказывает организатор проекта и руководитель «Клуба елгавских мамочек» Иева Цируле.

Иева желает участницам терпения, быть целеустремленными, искать поддержку и пути решения не только в рамках проекта, но и вне его стен, и не сдаваться перед трудностями. «Проект важен для каждой участницы, ведь это прекрасная возможность достичь своего идеального веса и выглядеть так, чтобы быть довольной собой. Если женщина счастлива, то счастливы ее дети и семья», - утверждает Иева.



У каждой участницы есть индивидуальные цели и мотивация, но каждая из них мечтает выглядеть женственно, быть уверенной в себе, любить свое отражение в зеркале и, конечно же, надеть платье своей мечты, которые женщины продемонстрировали на мероприятии в честь открытия проекта.



Сандра Звингуле, 24-летняя мама мальчика и девочки, сегодня весит 85 кг, а за время проекта планирует сбросить 30 кг и вернуть вес, который был у нее до родов. Наибольшую поддержку ей оказывают муж и мама. Платье ее мечты - яркое коктейльное платье, черное с желтыми элементами.



У Оксаны Шефановской (34 года) трое сыновей, младшему - год и восемь месяцев. Сейчас ее вес составляет 98,7 кг, но она мечтает о цифре 70 - столько Оксана весила два года назад, когда муж с детьми были за границей и она могла готовить только для себя и питаться правильно. Оксана с радостью ждет физические нагрузки, потому что со спортом она на «ты».



У 33-летней Сниедзе Пужуле трое детей. Младшему сыну еще нет и годика, но мамочка, которая сейчас весит 88,3 кг, готова вернуть свой вес до родов - 65 кг. По словам Сниедзе, похудеть самостоятельно ей не удавалось, не хватало контроля, на который она рассчитывает в проекте: «Все мои знакомые говорят, что я и так хорошо выгляжу и мне можно не переживать за свой вес, но я физически чувствую, что у меня есть лишние килограммы, поэтому я недовольна собой».



Екатерина Стерлядникова, 29-летняя мама маленькой дочери, сейчас видит на весах трехзначное число - 144 кг. Ее главная цель - потерять за 16 недель все лишние килограммы, чтобы видеть двухзначное число. Катя хочет, чтобы спорт вошел в хорошую привычку, которую она не бросит и после проекта. Женщина продемонстрировала облегающее платье, которое надевала два года назад, на Новый год, перед рождением дочки, которой сейчас год и четыре месяца.



Дети 41-летней Кристине Тукуле уже взрослые - 10 и 15 лет. Кристина будет бороться с лишними килограммами, чтобы похудеть до 100 кг, сейчас она весит 124 кг. Как признается участница, она открыта для всего нового и с нетерпением ждет начала проекта.



Алена Гришечкина стартует в проекте с весом 151 кг, и для начала ей хотелось бы похудеть на 6 размеров (сейчас она носит 62 размер), чтобы надеть любимое платье. Алене 32 года, ее сыну 11 лет. До родов ее вес составлял 70 кг. Женщина надеется, что ей удастся приблизиться к своему идеальному весу, ведь вся семья ее поддерживает и верит, что у нее все получится.



Поддержать новых участниц проекта похудения в день старта нового этапа их жизни пришли участницы третьего сезона. Они пожелали выдержки, посоветовали воспринимать проект как необычное приключение, которое принесет новые эмоции, и получать удовольствие от участия в нем, несмотря на то что будут и радостные, и тяжелые моменты.