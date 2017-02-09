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Новый вызов для нового сезона проекта похудения

Елена Захарова 09.02.2017. 09:41   Печатать
3 февраля стартовал четвертый сезон проекта «Худеем вместе с «Клубом елгавских мамочек», в котором на сей раз примут участие шесть молодых женщин. Проект продлится 16 недель (до 27 мая), на протяжении которых его участницы будут интенсивно заниматься спортом в клубе Fitland, правильно питаться под наблюдением специалиста по питанию Илзе Юстаменты, посещать занятия водной аэробикой под руководством тренера Инты Озолы и массажную студию стимуляции лимфы Figura line, заниматься танцами в студии Dejo visi, а также танцевать зумбу в студии Backstage Art, приведут свой внутренний мир в гармонию вместе с психотерапевтом Иветой Рукмане, а о красоте участниц позаботятся руководитель салона Lime Fashion Эва Богданова и компания косметики Mary Kay. Молодые мамы попробуют много нового и интересного.

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«В этом сезоне в проекте похудения участвуют мамочки с особенно большим весом, что станет настоящим вызовом как для проекта, так и для специалистов, которые будут помогать женщинам худеть. Нынешний сезон особый потому, что мы будем работать не только над тем, чтобы участницы теряли лишние килограммы, речь идет уже о состоянии здоровья, и мы постараемся поддержать и оказать помощь по максимуму», - рассказывает организатор проекта и руководитель «Клуба елгавских мамочек» Иева Цируле.

 

Иева желает участницам терпения, быть целеустремленными, искать поддержку и пути решения не только в рамках проекта, но и вне его стен, и не сдаваться перед трудностями. «Проект важен для каждой участницы, ведь это прекрасная возможность достичь своего идеального веса и выглядеть так, чтобы быть довольной собой. Если женщина счастлива, то счастливы ее дети и семья», - утверждает Иева.


У каждой участницы есть индивидуальные цели и мотивация, но каждая из них мечтает выглядеть женственно, быть уверенной в себе, любить свое отражение в зеркале и, конечно же, надеть платье своей мечты, которые женщины продемонстрировали на мероприятии в честь открытия проекта.


Сандра Звингуле, 24-летняя мама мальчика и девочки, сегодня весит 85 кг, а за время проекта планирует сбросить 30 кг и вернуть вес, который был у нее до родов. Наибольшую поддержку ей оказывают муж и мама. Платье ее мечты - яркое коктейльное платье, черное с желтыми элементами.


У Оксаны Шефановской (34 года) трое сыновей, младшему - год и восемь месяцев. Сейчас ее вес составляет 98,7 кг, но она мечтает о цифре 70 - столько Оксана весила два года назад, когда муж с детьми были за границей и она могла готовить только для себя и питаться правильно. Оксана с радостью ждет физические нагрузки, потому что со спортом она на «ты».


У 33-летней Сниедзе Пужуле трое детей. Младшему сыну еще нет и годика, но мамочка, которая сейчас весит 88,3 кг, готова вернуть свой вес до родов - 65 кг. По словам Сниедзе, похудеть самостоятельно ей не удавалось, не хватало контроля, на который она рассчитывает в проекте: «Все мои знакомые говорят, что я и так хорошо выгляжу и мне можно не переживать за свой вес, но я физически чувствую, что у меня есть лишние килограммы, поэтому я недовольна собой».


Екатерина Стерлядникова, 29-летняя мама маленькой дочери, сейчас видит на весах трехзначное число - 144 кг. Ее главная цель - потерять за 16 недель все лишние килограммы, чтобы видеть двухзначное число. Катя хочет, чтобы спорт вошел в хорошую привычку, которую она не бросит и после проекта. Женщина продемонстрировала облегающее платье, которое надевала два года назад, на Новый год, перед рождением дочки, которой сейчас год и четыре месяца.


Дети 41-летней Кристине Тукуле уже взрослые - 10 и 15 лет. Кристина будет бороться с лишними килограммами, чтобы похудеть до 100 кг, сейчас она весит 124 кг. Как признается участница, она открыта для всего нового и с нетерпением ждет начала проекта.


Алена Гришечкина стартует в проекте с весом 151 кг, и для начала ей хотелось бы похудеть на 6 размеров (сейчас она носит 62 размер), чтобы надеть любимое платье. Алене 32 года, ее сыну 11 лет. До родов ее вес составлял 70 кг. Женщина надеется, что ей удастся приблизиться к своему идеальному весу, ведь вся семья ее поддерживает и верит, что у нее все получится.


Поддержать новых участниц проекта похудения в день старта нового этапа их жизни пришли участницы третьего сезона. Они пожелали выдержки, посоветовали воспринимать проект как необычное приключение, которое принесет новые эмоции, и получать удовольствие от участия в нем, несмотря на то что будут и радостные, и тяжелые моменты.

 

Расположить последовательности

Комментарии:

Ах! 09.02.2017. 14:12:00
Немножко похудеть можно, но все равно аппетитненькие. Главно, чтобы муж любил и детки росли здоровенькими. Успехов!
09.02.2017. 13:54:00
нормальные мамки но зачем им худеть?
Sirmgalvis 09.02.2017. 11:36:12
NN. Юноша,вам не стыдно?
"Как не крути, как ни верти, а женщина всё равно, самое прекрасное создание природы..."
NN 09.02.2017. 11:18:17
Какие там нафиг девочки! Свиноматки! Смотреть противно! Надо ж себе довести до такого!
Мама 09.02.2017. 10:33:17
Девочки, успехов вам!

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