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Жемчужный голос Елгавы. Ей рукоплескал Кремль

Александр Тимченко 09.02.2017. 08:26   Печатать
В предпоследний день января из российской столицы в Елгаву вернулась молодая певица, участница фестиваля «Романсиада 2017» Ольга Баришмане. Событие международного масштаба (а фестиваль собрал участников из восемнадцати стран) прошло 28 января в Кремлевском Дворце съездов.

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Зрители получили удовольствие слышать и видеть тридцать лучших голосов мира как исполнителей русского романса. И это не преувеличение организаторов - благодаря современным технологиям мы с вами тоже можем получить представление о силе дарований исполнителей. Даже по записи пение Ольги Баришмане (можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=N0yjKBELHGE ) получило такой отзыв на присланную ссылку: «Это просто великолепно! Она смотрится царицей на сцене! А какой чудесный голос! Спасибо за подарок! Прекрасно, что жизнь нам дарит новых друзей, которые помогают на многое смотреть иначе и восторгаться прекрасным».


Это выступление для Ольги Баришмане далеко не первое. Ее певческий талант отмечен дипломами нескольких конкурсов как на родине, в Латвии, так и в оперной столице мира - в Италии (2010 год). В 2014 году Ольга стала лауреатом конкурса «Романсиада без границ», где удостоилась второй премии от взыскательного жюри.


Не так давно рижанка переехала в Елгаву, и теперь мы гордимся тем, что жемчужный голос талантливой певицы можем услышать здесь. Хочется, чтобы городское агентство Kultūra организовало для елгавчан и гостей города возможность услышать выдающуюся исполнительницу в концертном зале.

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