Зрители получили удовольствие слышать и видеть тридцать лучших голосов мира как исполнителей русского романса. И это не преувеличение организаторов - благодаря современным технологиям мы с вами тоже можем получить представление о силе дарований исполнителей. Даже по записи пение Ольги Баришмане (можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=N0yjKBELHGE ) получило такой отзыв на присланную ссылку: «Это просто великолепно! Она смотрится царицей на сцене! А какой чудесный голос! Спасибо за подарок! Прекрасно, что жизнь нам дарит новых друзей, которые помогают на многое смотреть иначе и восторгаться прекрасным».



Это выступление для Ольги Баришмане далеко не первое. Ее певческий талант отмечен дипломами нескольких конкурсов как на родине, в Латвии, так и в оперной столице мира - в Италии (2010 год). В 2014 году Ольга стала лауреатом конкурса «Романсиада без границ», где удостоилась второй премии от взыскательного жюри.



Не так давно рижанка переехала в Елгаву, и теперь мы гордимся тем, что жемчужный голос талантливой певицы можем услышать здесь. Хочется, чтобы городское агентство Kultūra организовало для елгавчан и гостей города возможность услышать выдающуюся исполнительницу в концертном зале.