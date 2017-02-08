Министр сообщил, что на курсах безработным будут рассказывать из чего складывается заработная плата, а также о том, что социальный налог является неотъемлемой составной частью зарплаты и какие риски существуют, если его не платить.

По его словам, Министерство благосостояния считает, что долгосрочного формирования социального бюджета было бы вполне достаточно и с нынешней ставкой социального взноса - 34,09%, но с условием, если бы социальные взносы осуществляли все работающие.

Также министр подтвердил, что учитывая ситуацию с большой разницей доходов жителей, и то, что большая часть общества находится в зоне риска бедности, Министерство благосостояния не видит возможности уменьшить какие-либо пособия или пенсии. По его словам, решение надо находить исходя из доходной части населения.