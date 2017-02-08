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Для всех безработных в Латвии будут введены курсы финансового ликбеза

www.apollo.lv 08.02.2017. 13:49   Печатать
Министр благосостояния Латвии Янис Рейрс дал распоряжение Государственному агентству занятости (ГАЗ) обеспечить 4-часовым курсом жителей, которые зарегистрированы как безработные. Тема курсов будет связана с финансовой сферой, в частности с необходимостью платить социальные взносы.

 

Министр сообщил, что на курсах безработным будут рассказывать из чего складывается заработная плата, а также о том, что социальный налог является неотъемлемой составной частью зарплаты и какие риски существуют, если его не платить.

 

По его словам, Министерство благосостояния считает, что долгосрочного формирования социального бюджета было бы вполне достаточно и с нынешней ставкой социального взноса - 34,09%, но с условием, если бы социальные взносы осуществляли все работающие.

 

Также министр подтвердил, что учитывая ситуацию с большой разницей доходов жителей, и то, что большая часть общества находится в зоне риска бедности, Министерство благосостояния не видит возможности уменьшить какие-либо пособия или пенсии. По его словам, решение надо находить исходя из доходной части населения.

 

 

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