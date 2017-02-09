На первом этаже корпуса размещаются прачечная и другие хозяйственные помещения, на втором этаже - приемное отделение больницы, на третьем - лаборатории, отдел подготовки крови, на четвертом в настоящее время находится отдел физиотерапии, но впредь там планируется разместить эндоскопию и функциональную диагностику, на пятом этаже - лучевая диагностика, а на шестом - операционный блок, который уже благоустроен, и потому ремонтные работы шестой этаж не затронут.



"Построим закрытый въезд для машин Службы неотложной медицинской помощи, ибо сейчас есть только навес. Заменим все коммуникации, так как они износились, проржавели. Больница построена в 1970 году, то есть почти 50 лет назад. Старые коммуникации серьезно осложняют работу», - рассказал А.Кипурс, добавив, что предусмотрено и приобретение нового оборудования.



Для перестройки корпуса уже подготовлен технический проект, который вместе с экспертизой проекта больница сделала за свои средства, потратив немногим более 100 000 евро.



"Это серьезный вызов, ибо нужно будет совмещать и лечебный процесс, и ремонтные работы. Остальные больницы еще только начнут работать над проектами, финансируемыми из фондов ЕС, а мы уже сможем объявлять закупку на строительные работы», - говорит А.Кипурс.



Приблизительные подсчеты свидетельствуют, что работы обойдутся как минимум в 3 млн.евро.