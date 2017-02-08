Так, во вторник днем в поселке Гароза Салгальской волости Озолниекского края водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi L200, на перекрестке с шоссе P 93 проигнорировал требования знака «Уступи дорогу». В результате произошло столкновение с Audi A3. Обе машины повреждены.



В Елгаве на ул.Ригас водитель 1976 года рождения, находясь за рулем SUBARU LEGACY, при повороте налево спровоцировал столкновение с VW Passat Variant.



На ул.Атмодас в 17.43 виновником ДТП стал водитель 1993 года рождения. Управляя автомобилем Volvo S60, он решил на перекрестке развернуться, но не пропустил ехавший по встречной полосе автомобиль Volvo S70. Произошло столкновение, после которого ремонт потребуется обеим автомашинам.