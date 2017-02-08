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Ледяные блоки превращаются в произведения искусства

novaja.lv 08.02.2017. 09:50   Печатать
В понедельник ледовые зодчие из 8 государств создали на острове Паста 30 индивидуальных конкурсных скульптур. Со вторника 32 профессиональных скульптора приступили к  созданию больших (командных) ледовых скульптур, работа над которыми продолжится до самого открытия фестиваля.  

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Для изготовления индивидуальных скульптур каждый художник получил по одному блоку льда 100 x 50 x 25 см, который весит примерно 120 кг. Лед для создания скульптур искусственно заморожен. В отличие от натурального, он намного прозрачнее и прочнее, так как не содержит пузырьков воздуха, которые при повышении температуры воздуха ускоряют таяние льда. Для каждой командной скульптуры выдается 8 блоков льда размером 100 x 50 x 25 см и один блок размером 200 x 100 x 50 см.


Натуральный лед, выпиленный на местных водоемах, на острове Паста используют для строительства ледяной горки и лабиринта для детей.


Напоминаем, что до 10 февраля остров Паста закрыт для посетителей (доступен только общественный  каток). Торжественное открытие фестиваля и награждение участников состоится 10 февраля в 19:30, но скульптуры можно осматривать, начиная с 18 часов.

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